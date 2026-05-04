Мероприятие пройдет 7 мая на стадионе Лыбедь, старт в 10:00 (6+).

Во Владимире состоится легкоатлетическая эстафета в честь 81-й годовщины Победы.Откроют соревнования воспитанники детских садов: смешанная эстафета, каждому участнику по 100 метров.Затем стартуют школьные команды в эстафете 10×200 м, при этом первый этап составит 300 м.После школьников ту же дистанцию пробегут студенты СПО, вузы и сборные муниципалитетов области.В 17:00 пройдут забеги любительских и корпоративных команд: смешанная эстафета 4+4×200 м, первый этап — 300 м.Ранее мы сообщали, что региональные мероприятия начнутся 5 мая в Центре классической музыки фестивалем «Театр и симфония», 6 мая на Соборной площади пройдет областной фестиваль духовых оркестров «Марш Победы», а 7 мая запланировано торжественное мероприятие в Областном дворце культуры и искусства.