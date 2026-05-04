Отключение отопления будет происходить поэтапно.

Во Владимире отопительный сезон завершится 5 мая по распоряжению временно исполняющего полномочия главы города Сергея Волкова. Отключение отопления в жилых домах и социальных объектах будет происходить поэтапно.В Коврове батареи планируют отключить 6 мая. Остальные муниципалитеты пока не объявили сроки. Сезон начался 25 сентября и стал одним из самых продолжительных за последние годы.После отключения коммунальные службы приступят к ремонтам и модернизации сетей и оборудования.Ранее мы сообщали, что по прогнозу синоптиков в ближайшие дни дневная температура достигнет до +27 градусов, ночная не опустится ниже +10 градусов.