Администрация Владимирской области поблагодарила участников и организаторов за активное участие.
Муниципальный этап собрал команды из 20 городских школ.
Школьники продемонстрировали силу, выносливость и слаженную командную работу.
Открытие началось с вынесения Государственного флага России и прохождения почетного караула.
«Зарница» не ограничивается состязаниями: это важный элемент военно‑патриотического воспитания молодежи.
Участники осваивают дисциплину, взаимопомощь, товарищество и ответственность.
Подобные мероприятия формируют уважение к истории и патриотизм.