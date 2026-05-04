Администрация Владимирской области поблагодарила участников и организаторов за активное участие.

Муниципальный этап собрал команды из 20 городских школ.Школьники продемонстрировали силу, выносливость и слаженную командную работу.Открытие началось с вынесения Государственного флага России и прохождения почетного караула.«Зарница» не ограничивается состязаниями: это важный элемент военно‑патриотического воспитания молодежи.Участники осваивают дисциплину, взаимопомощь, товарищество и ответственность.Подобные мероприятия формируют уважение к истории и патриотизм.