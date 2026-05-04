50 студентов защитили проекты «Университета нормотворчества».

Проект при поддержке Законодательного Собрания области завершил пятый сезон. Итоговую защиту проектов провели с участием председателя Законодательного Собрания Ольги Хохловой, Анатолия Леонова, Николая Полидовца, Ирины Зайцевой и Максима Байрака.В течение месяца 50 студентов из пяти вузов изучали нормотворчество на региональном и федеральном уровнях под руководством депутатов, сотрудников аппарата и приглашенных экспертов.В проекте участвовали команды ВлГУ им. Столетовых, филиалы РАНХиГС, Финансового университета, Владимирский юридический институт ФСИН и филиал Российского университета кооперации.По итогам защиты победила команда филиала Российского университета кооперации с проектом о промышленном развитии региона. Второе место занял филиал Финансового университета, третье — филиал РАНХиГС.Награды вручила председатель ЗС Ольга Хохлова. Сертификаты и специальные призы вручил Максим Байрак. Номинации «Цифровой хранитель времени» и «Общественно-политический диалог» получили ВЮИ ФСИН и ВлГУ.