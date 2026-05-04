Проведенные изменения помогут врачам работать эффективнее, а жителям области — получать современную медицинскую помощь в более качественных условиях.

Модернизация одного из блоков отделения сочетанной травмы в городской больнице скорой помощи Владимира выходит на финишную прямую.Главной особенностью работ стала их реализация без приостановки лечебного процесса. Медики продолжали оказывать помощь пациентам в полном объеме на протяжении всего периода реконструкции.По информации регионального Минздрава, в обновленном крыле большинство палат стали трехместными. Теперь каждое помещение оснащено индивидуальным санузлом, что существенно повышает комфорт пребывания в стационаре.Масштабное обновление стало возможным благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».