Готовится к полёту на Марс первая международная экспедиция. Японцы начиняют корабль современной электроникой. Американцы размещают рекламу кока-колы. Немцы делают обшивку из современной стали. Французы кроят модные скафандры. Итальянцы консервируют спагетти. Немцы ставят мощнейшие двигатели. Англичане озабочены навигацией. Африканцы копают котлован на космодроме. Арабы усердно молятся. Но полетят, конечно, русские.Они способны выживать в любых условиях. Однако,долетят только китайцы, которые проберутся на корабль нелегально.
