Места размещения определяет областная Госавтоинспекция.

С 1 мая передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД перенесены на новые участки дорог.Комплексы будут фиксировать нарушения на этих точках до 11 мая, сообщает Минтранс области.Напомним, такие комплексы устанавливают на аварийно опасных и потенциально аварийно опасных участках трасс.Передвижные комплексы размещены на трассах:- М-7 «Волга»: 103 км, 116 км, 302 км;- Р-132 «Золотое кольцо»: 316 км, 317 км; западное соединение с М-7 «Волга» — 10 км; восточное соединение с М-7 «Волга» — 26 км.Мобильные комплексы работают на участках:- Р-132 «Золотое кольцо»: 226–255 км, 304–396 км; восточное соединение с М-7 «Волга» — 7–31 км; основное направление 239–275 км;- Владимир — Муром — Арзамас: 20–124 км;- Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики: 1–130 км;- Сенинские Дворики — Ковров — Шуя — Кинешма: 0–13 км, 22–44 км;- Хохлово — Камешково — Ручей: 0–21 км, 25–45 км.