Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Владимирской области направила в Камешковский районный суд уголовное дело о незаконном обороте почти 6 кг сильнодействующего вещества и о его незаконном перемещении через границу.Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение; местный житель обвиняется по пяти эпизодам по ч. 3 ст. 234 УК РФ и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ.По версии следствия, обвиняемый входил в организованную группу, занимавшуюся сбытом сильнодействующих веществ в разных регионах России.В марте прошлого года он забрал в пункте выдачи около 6 кг вещества, перевез домой, расфасовал и отправил тремя почтовыми посылками потребителям.В июне того же года в своем домовладении в селе Гатиха Камешковского района он хранил свыше 20 кг вещества, полученного от участников группы и незаконно перемещенного из Казахстана.