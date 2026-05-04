Область в первом квартале перевыполнила план по строительству жилья.

В январе–марте 2026 года во Владимирской области ввели в эксплуатацию 343 тыс. кв. м нового жилья, что составляет 120,5% к аналогичному периоду 2025 года.В рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году запланировано не менее 900 тыс. кв. м.С начала года сданы 17 многоквартирных домов общей площадью 116,9 тыс. кв. м — в шесть раз больше, чем за тот же период 2025 года.Кроме того, жители региона за счет собственных и заемных средств построили 226,1 тыс. кв. м. Их доля в общем объеме составила 66%.Положительно влияет на рост выдача ипотечных кредитов: по данным ЕИСЖС, в январе–феврале выдано 1 038 ипотек на 3,85 млрд руб., что на 58% больше по числу и на 74% больше по сумме к прошлому году.