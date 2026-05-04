Процессуальные действия по завершению расследования продолжаются.

В следственном отделе по городу Муром регионального управления СК расследуется уголовное дело в отношении местного жителя 1987 года рождения по ч. 3 ст. 296 УК РФ.Следствие установило, что в деле о разделе имущества суд наложил арест на его автомобиль «Мерседес E200», после чего в отделении судебных приставов округа Муром начато исполнительное производство.Мужчина неоднократно уклонялся от передачи машины для наложения ареста.17 марта 2026 года на улице Южной приставы обнаружили автомобиль. При попытке задержания водитель проигнорировал законные требования и начал движение.Младший судебный пристав встал перед машиной, водитель наехал капотом, причинив приставу физическую боль и ушиб колена, после чего скрылся.Следователи собрали необходимые доказательства, обвинение предъявлено.