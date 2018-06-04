В Центральном федеральном округе России «Ростелеком» начал продажи пакета «СКИТ» – комплексного решения по автоматизации контроля и инвентаризации ресурсов ИТ-инфраструктуры. Система контролирует качество работы информационных систем организации, ведёт технический учёт и мониторинг сетевого трафика, прогнозирует и предупреждает сбои в работе оборудования. «СКИТ» разработан дочерней структурой «Ростелекома» – компанией «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

В Центральном федеральном округе России Ростелеком начал продажи пакета СКИТ – комплексного решения по автоматизации контроля и инвентаризации ресурсов ИТ-инфраструктуры. Система контролирует качество работы информационных систем организации, ведёт технический учёт и мониторинг сетевого трафика, прогнозирует и предупреждает сбои в работе оборудования. СКИТ разработан дочерней структурой Ростелекома – компанией ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ. Решение уже доказало свою эффективность в силовых структурах, органах государственной власти, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Например, СКИТ работает в системе Безопасный город, Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) при использовании в единой телекоммуникационной системе космодрома Восточный и в ОАО НПК Конструкторское бюро машиностроения (г. Коломна).Дмитрий Ким, заместитель директора макрорегионального филиала – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ Центр ПАО Ростелеком: Рынок развивается и уже давно нормой стала максимальная автоматизация процессов. Либо за счёт аутсорсинга – внедрения решений по модели инфраструктура как сервис, либо за счет установки комплексных систем контроля. И для обоих этих путей Ростелеком предлагает решения. Первым мы предлагаем аренду вычислительных мощностей или сервис виртуальной АТС, вторым – систему автоматизированного управления ИТ-инфраструктурой. Программное решение СКИТ поможет в управлении всей инфраструктурой предприятия. Он автоматически соберёт и обработает данные, проведёт инвентаризацию ресурсов и предупредит сбои в работе информационных систем.Все данные по работе оборудования и программного обеспечения СКИТ систематизирует и выводит на единую программную консоль управления. При отклонении анализируемых параметров от заданного нормального состояния, либо при их нестандартном поведении, СКИТ сообщит об этом ответственным ИТ-специалистам. Для оповещения могут быть использованы различные каналы коммуникаций − от уведомления на WEB-портале до SMS или вызова на мобильный телефон.В СКИТ входят три базовых подсистемы: онлайн-мониторинг, поддержка эксплуатации и инвентаризация информационных ресурсов. Решение обеспечивает непрерывный контроль состояния ИТ-инфраструктуры предприятия, прогнозирует и предупреждает сбои в работе оборудования, позволяет контролировать качество функционирования аппаратных средств, каналов связи и ПО.Первая подсистема в режиме реального времени ведет мониторинг активного сетевого и серверного оборудования вычислительной сети, контролирует работоспособность программного обеспечения. СКИТ. Трафик поможет собрать, сохранить и проанализировать статистику об объемах информации, переданной через узлы вычислительной сети организации. В свою очередь, модуль техподержки автоматизирует обслуживание пользователей, обработку запросов на модернизацию инфраструктуры. СКИТ упрощает процессы инвентаризации информационных ресурсов: собирает данные об установленном аппаратном и программном обеспечении, проводит технический учёт компонентов вычислительных систем на различных платформах.Комплекс СКИТ сертифицирован Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на соответствие требованиям защиты от несанкционированного доступа к информации зарегистрирован в Роспатенте и включен в Единый реестр отечественного программного обеспечения. В системе реализована необходимость соблюдения правил подключения к государственной системе ГосСОПКА1.* * *ЗАО ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ (дочерняя компания ПАО Ростелеком) – спецоператор, предоставляющий широкий спектр услуг связи и ИТ-решений преимущественно органам государственной власти, а также крупным корпоративным клиентам. ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ располагает собственной современной телекоммуникационной инфраструктурой в Москве. Компания самостоятельно построила и ввела в эксплуатацию 98 узловой цифровой район телефонной сети города Москвы.В 2013 году оператор получил государственную аккредитацию в Минкомсвязи России на осуществление деятельности в области информационных технологий. Компания имеет опыт разработки и внедрения инновационных решений в сфере автоматизации деятельности органов государственной власти.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение ПАО Ростелеком, которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома - более 9,9 млн, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд. руб., OIBDA достигла 23,2 млрд. руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд. руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.