Инцидент произошел в ноябре прошлого года

Инцидент произошел в ноябре прошлого года20-летнего костромича приговорили к двум годам лишения свободы за угон автомобиля.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в ноябре прошлого года. На улице 7-й Рабочей молодой человек увидел «ВАЗ 21074». В машине никого не было, однако водитель забыл ключ замке зажигания.Костромич не растерялся, сел в чужое авто и уехал. Оказалось, что владелец легковушки отошел в магазин. Он заявил о пропаже в полицию.По решению суда 20-летний молодой человек проведет два года в колонии-поселении.