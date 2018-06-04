Сергей Ситников поручил расширить газозаправочную сеть

Сергей Ситников поручил расширить газозаправочную сетьГубернатор Костромской области Сергей Ситников в связи с ростом цен на бензин поручил проработать вопрос перевода государственного и муниципального транспорта на газомоторное топливо, сообщает пресс-служба главы региона.По словам директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Ирины Солдатовой, розничные цены на бензин за прошедшую неделю на заправках «Роснефть Ярославль» выросли на 30 копеек, на КТК — на 2 рубля. Руководитель УФАС по Костромской области Мурсал Исмаилов отметил, что причиной повышения цен стал резкий рост экспорта топлива и, соответственно, снижение поставок на внутренний рынок.Сергей Ситников поручил профильным ведомствам проработать вопрос диверсификации топливного баланса муниципальных и государственных автопарков с упором на газомоторное топливо. По мнению главы региона, это снизит финансовые риски, будет способствовать улучшению экологической обстановки и удешевит транспортные перевозки.«Нам необходимо расширять газозаправочную сеть и специальные пункты технического обслуживания, чтобы у владельцев автомобилей на газовом топливе не возникало сложностей с заправкой и ремонтом», — отметил Сергей Ситников.Профильным ведомствам предстоит отработать вопросы регистрации транспортных средств после перевода их на газомоторное топливо, проанализировать модельный ряд спецтехники, вопросы строительства новых и реконструкции действующих АЗС. Сообщается, что при строительстве новых АЗС обязательным условием должно стать возможность заправки автомобилей с двумя или тремя видами топлива.