Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам – физическим лицам новую программу лояльности «УРАЛСИБ |Бонус». Программа позволяет получать бонусные баллы за совершенные покупки и возвращать часть ..

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам – физическим лицам новую программу лояльности «УРАЛСИБ |Бонус». Программа позволяет получать бонусные баллы за совершенные покупки и возвращать часть потраченных денег на свой счет, получать подарочные сертификаты или направлять средства на благотворительность.Для того чтобы присоединиться к программе «УРАЛСИБ | Бонус» необходимо оформить дебетовую или кредитную карту Банка УРАЛСИБ. Далее нужно подключить карту к программе лояльности с помощью Интернет-банка или лично в одном из офисов ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Согласно правилам программы «УРАЛСИБ | Бонус», за каждые 50 рублей, потраченных на оплату товаров и услуг, по карте начисляется 1 балл.Накопленные баллы можно потратить несколькими способами, в числе которых:- Возврат средств обратно на карту. Размер кэшбэка составляет от 1% до 5%;- Подарочные сертификаты партнеров;- Бронирование гостиниц, авиа и ж/д билетов;- Благотворительность.Клиент имеет возможность просмотреть баланс баллов, историю начисления и списаний баллов, а также потратить баллы в личном кабинете Интернет-банке Банка УРАЛСИБ.Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями оформления программы в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»