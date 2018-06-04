Беременная телеведущая Лера Кудрявцеа перепугала поклонников. На последнем опубликованном снимке звезды в микроблоге не видно круглого живота.

Беременная телеведущая Лера Кудрявцеа перепугалапоклонников. На последнем опубликованном снимке звезды в микроблоге не видно круглогоживота.В своем Instagram блондинка выложила фото, на котором на рекламируетонлайн-казино. Пользователи Сети принялись было распекать звезду за рекламу игорногодома, мол, продвигать незаконную деятельность – занятие для будущей материсовсем неприличное и, вдруг, кто-то заметил, что у находящейся в положении Кудрявцевойсовсем невидно живота."Лера, неужели такзаставила нужда? Согласиться на такую прошлую рекламу. не надо это вам" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.),"Я беременности не вижу.Может я слепая?", "О божеее.Непозорьтесь!Снимите это немедленно!Совсем чтоли денег нет.Ну надо же выбирать подчем ставить свое лицо и подпись.", "Про беременность это слухи– сплетни?","Беременности нет", "Лерочка, а где животик?", "Помоему я не вижубеременного живота", "Лера что то животик не видно", "Где у Лерыживот????", "А где вы эту беременность видите,судя по разговорам уже гдето 5-6 мес? Где они?", "Чего– то живот то большой , то маленький,фуфел какой то", "Что за бабки не сделаешь? А где живот ?" – вопрошали пользователи Сети.Добавим, что слухи обеременности Леры Кудрявцевой оказались правдой. Андрей Малахов в прямом эфиревысказался об интересном положении блондинки. "Тайное стало явным: Лера собираетсяснова стать матерью", – сообщил всей стране известный телеведущий.Отметим, у Леры уже есть ребенок. Ее сыну Жану Ленюку недавно исполнилось 28лет. Ее нынешний супруг хоккеист Игорь Макаров всего на три года старше своегопасынка. Недавно в СМИ появилась информация, что Кудрявцева уходит в декретный отпуск.