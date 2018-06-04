Беременная телеведущая Лера Кудрявцеа перепугала
поклонников. На последнем опубликованном снимке звезды в микроблоге не видно круглого
живота.
Беременная телеведущая Лера Кудрявцеа перепугала
поклонников. На последнем опубликованном снимке звезды в микроблоге не видно круглого
живота.
В своем Instagram блондинка выложила фото, на котором на рекламирует
онлайн-казино. Пользователи Сети принялись было распекать звезду за рекламу игорного
дома, мол, продвигать незаконную деятельность – занятие для будущей матери
совсем неприличное и, вдруг, кто-то заметил, что у находящейся в положении Кудрявцевой
совсем невидно живота.
"Лера, неужели так
заставила нужда? Согласиться на такую прошлую рекламу. не надо это вам" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.),
"Я беременности не вижу.Может я слепая?", "О божеее.Не
позорьтесь!Снимите это немедленно!Совсем чтоли денег нет.Ну надо же выбирать под
чем ставить свое лицо и подпись.", "Про беременность это слухи– сплетни?",
"Беременности нет", "Лерочка, а где животик?", "Помоему я не вижу
беременного живота", "Лера что то животик не видно", "Где у Леры
живот????", "А где вы эту беременность видите,судя по разговорам уже где
то 5-6 мес? Где они?", "Чего– то живот то большой , то маленький,фуфел какой то", "Что за бабки не сделаешь? А где живот ?" – вопрошали пользователи Сети.
Добавим, что слухи о
беременности Леры Кудрявцевой оказались правдой. Андрей Малахов в прямом эфире
высказался об интересном положении блондинки. "Тайное стало явным: Лера собирается
снова стать матерью", – сообщил всей стране известный телеведущий.
Отметим, у Леры уже есть ребенок. Ее сыну Жану Ленюку недавно исполнилось 28
лет. Ее нынешний супруг хоккеист Игорь Макаров всего на три года старше своего
пасынка. Недавно в СМИ появилась информация, что Кудрявцева уходит в декретный отпуск.