Певцу Валерию Леонтьеву стало плохо перед выступлением. Исполнителю
вызвали врачей.
Певцу Валерию Леонтьеву стало плохо перед выступлением. Исполнителю
вызвали врачей.
Сегодня, 4 июня Леонтьев отменил свой концерт в Туле.
Исполнитель просто не смог подняться на сцену. Артисту вызвали скорую помощь.
После обнародования этой информации появились слухи о
госпитализации 69-летнего артиста, якобы его в бессознательном состоянии будут
транспортировать в Москву. Однако представители артиста опровергают это
сообщение. "Поднялось давление и отменили концерт. Скорая
приезжала, но не более того. Валера уехал на своей машине. Он только отработал
тур по Дальнему Востоку" – сообщил пресс-секретарь Леонтьева Telegram-каналу
Super.
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