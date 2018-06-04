Певцу Валерию Леонтьеву стало плохо перед выступлением. Исполнителю вызвали врачей.

Певцу Валерию Леонтьеву стало плохо перед выступлением. Исполнителювызвали врачей.Сегодня, 4 июня Леонтьев отменил свой концерт в Туле.Исполнитель просто не смог подняться на сцену. Артисту вызвали скорую помощь.После обнародования этой информации появились слухи огоспитализации 69-летнего артиста, якобы его в бессознательном состоянии будуттранспортировать в Москву. Однако представители артиста опровергают этосообщение. "Поднялось давление и отменили концерт. Скораяприезжала, но не более того. Валера уехал на своей машине. Он только отработалтур по Дальнему Востоку" – сообщил пресс-секретарь Леонтьева Telegram-каналуSuper.Материал дополняется