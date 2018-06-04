Британский финансист Уильям Браудер, осужденный в России заочно по делу Магнитского, опасается, что его могут арестовать в Дании.

Британский финансист Уильям Браудер, осужденный в России заочно по делу Магнитского, опасается, что его могут арестовать в Дании."Завтра я собираюсь в парламент Дании на слушания о датском "акте Магнитского". Министр юстиции Сорен Папе, вы подчинитесь политически мотивированному ордеру и арестуете меня по прибытии? Было бы хорошо это знать", — написал он на своей страничке в Twitter.30 мая Браудер был задержан испанской полицией в Мадриде. Однако в участке он пробыл недолго, после проверки его отпустили, объяснив это тем, что ордер из Интерпола не имел надлежащей юридической силы. В самом Интерполе заявили, что вообще никогда не выдавали ордер на арест Браудера.По словам финансиста, Россия самостоятельно разослала уведомления о его аресте через систему Интерпола, но в обход контрольных инстанций организации, передает РИА Новости.В 1995–2007 годах Браудер являлся крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В частности, он являлся бывшим работодателем аудитора Сергея Магнитского (скончался в тюрьме). Как установили российские правоохранительные органы, в 1997-2002 годах Магнитский в интересах Браудера реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов через компании, находившиеся под управлением Hermitage Capital. Общий ущерб, нанесенный Браудером России, составляет более 4 миллиардов рублей.Суд заочно приговорил Браудера по делу Магнитского к 9 годам лишения свободы и объявил в международный розыск. В настоящее время финансист живет в Лондоне.