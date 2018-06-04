Определилась с составом для участия в чемпионате мира сборная Бельгии. В число 23 игроков, которые приедут в Россию, вошел бывший полузащитник Зенита Аксель Витсель.

Определилась с составом для участия в чемпионате мира сборная Бельгии. В число 23 игроков, которые приедут в Россию, вошел бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель.В настоящее время Аксель Витсель выступает за китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь", В составе "Зенита" Аксель играл с 2012 по 2017-й год. В составе петербуржцев полузащитник стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка. Как и ожидалось, оказался за бортом чемпионата полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан.Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес включил в заявку следующих игроков: вратари — Тибо Куртуа ("Челси", Англия), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия), Кун Кастелс ("Вольфсбург", Германия); защитники — Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм", Англия), Дедрик Боята ("Селтик", Шотландия), Венсан Компани ("Манчестер Сити", Англия), Тома Менье ("ПСЖ", Франция), Томас Фермален ("Барселона", Испания), Ян Фертонген ("Тоттенхэм", Англия); полузащитники — Янник Феррейра-Карраско ("Далянь Ифан", Китай), Насер Шадли ("Вест Бромвич", Англия), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити", Англия), Муса Дембеле ("Тоттенхэм", Англия), Леандер Дендонкер ("Андерлехт"), Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед", Англия), Торган Азар ("Боруссия" М, Германия), Аднан Янузай ("Реал Сосьедад", Испания), Юри Тилеманс ("Монако", Франция), Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь", Китай); нападающие — Миши Батшуайи ("Боруссия" Д, Германия), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", Англия), Дрис Мертенс ("Наполи", Италия), Эден Азар("Челси", Англия). На первом этапе бельгийцы будут выступать в группе G. Им предстоит сыграть со сборными Панамы (18 июня, Сочи), Туниса (23 июня, Москва) и Англии (28 июня, Калининград).