Москва славится своей развитой инфраструктурой в сегменте ресторанного бизнеса, а также достаточно высокими стандартами качества. В эти летние деньки можно найти заведение на любой вкус и кошелек, чтобы как следует отдохнуть и получить удовольствие от приятного времяпрепровождения. Однако, если присмотреться повнимательнее, оказывается, что внутренняя кухня московских заведений в прямом и переносном смысле далека от идеала.

Москва славится своей развитойинфраструктурой в сегменте ресторанного бизнеса, а также достаточно высокимистандартами качества. В эти летние деньки можно найти заведение на любой вкус икошелек, чтобы как следует отдохнуть и получить удовольствие от приятноговремяпрепровождения. Однако, если присмотреться повнимательнее, оказывается,что внутренняя кухня московских заведений в прямом и переносном смысле далекаот идеала.Имеютместо многочисленные нарушения закона, в том числе и реально опасные дляпосетителей. И почему-то серые схемы, к которым прибегают владельцы заведений,никого особенно не волнуют, включая тех, кого просто обязаны интересовать подолгу службы.Работа "мимо кассы",наплевательское отношение к правилам пожарной безопасности, многочисленныенарушения при продаже алкоголя и многое другое. Вряд ли можно сделать даннуюсферу цивилизованной, если со стороны чиновников не будет четкого контроля. Ноте ничего "не видят" (или не хотят видеть). И это им очень выгодно.Чтобы разобраться, почемутак происходит – почему заведомо коррупционные схемы реализуются в самом центрестолицы, буквально под боком у Кремля – Dni.Ru обратились за разъяснениями круководителю рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики ГУ МВДпо Москве Александру Хаминскому.АлександрМихайлович, неужели ничего не делается, чтобы в рестораны можно было заходитьбез опаски? Чтобы наказать нечистых на руку чиновников в контрольных инадзорных органах, покрывающих все эти безобразия?– Как это не делается? Ужецелый год я со всех трибун, в том числе с самых высоких, кричу контрольным инадзорным органам: нарушают! придите, проверьте! Но пока чуть ли не за руку наобъект не приведешь, предварительно пригрозив президентом, никто никуда неходит. Под прикрытием 294-ФЗ идет умышленное перевирание самого понятия"надзорных каникул", выгодное лишь нерадивым рестораторам да коррупционерам. Рано или поздноиз-за этого один за другим сгорят все столичные рестораны. А с учетом характеранарушений, скорее всего, вместе с публикой. Я имею в виду несоответствующие элементарным требованиям пожарной безопасности эвакуационныепути и выходы, а также их отсутствие.Да, рестораторам сделали настоящий подарок в виде "надзорных каникул"…– Президентом была поставлена задача облегчить развитиемалого и среднего бизнеса, поддержать его. Но, к сожалению, нашлось очень многонедобросовестныхвладельцев заведений, которые стали наглеть и использовать этот инструмент вцелях собственного обогащения, буквально наплевав на здоровье и безопасностьклиентов. И все это происходит при попустительстве коррупционеров в контрольныхи надзорных органах, которые тоже греют руки на сверхдоходах в летний сезон. Аведь на нарушения, сопряженные с риском жизни и здоровья граждан, никакие "каникулы" нераспространяются!Действительно, самые крупные и резонансные пожары последних лет – с многочисленнымичеловеческими жертвами, как в "Хромой лошади" или "Зимней вишне", произошли какраз на территории малых и средних предприятий.– Да. Тех предприятий,которые не уделяли никакого внимания исполнению правил элементарной пожарной безопасности.Вдвойне ужасно, что всеэти нормативы "пишутся кровью".Хорошо,что "кровью" – только пожарка…– Пожарная безопасность лежит в основе и другихзаконодательных норм, регулирующих сферу общественного питания. И здесь, соответственно,выявляются свои нарушения. Например, весьма распространено игнорированиеПостановления Правительства Москвы № 102-ПП от 6 марта 2015 года "О размещениисезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания". Онорегулирует возведение нестационарных торговых объектов, которые должныфункционировать строго ограниченный срок и не причинять ущерб облику города. Такжеим регламентировано соблюдениетребований к материалам иконструкциям, из которых все должно быть построено. Это постановлениерестораторы люто ненавидят и при малейшей возможности стремятся его игнорировать.Можетеназвать какие-то конкретные примеры опасных "точек", или это служебнаяинформация?– Все эти "точки"общеизвестны и заметны невооруженным глазом. И вопросов по ним много. Почему мыгод за годом наблюдаем, как в ресторане Parisienne строят павильон шатрового типа, запрещенногов Москве? Если он полыхнет, то накроет всех сидящих под ним – до 200 человек вместе софициантами, администраторами, а, возможно, и с самими рестораторами, которымпринадлежит все это шапито! И плевать на то, что единственного имеющегосявыхода в случае пожара на всех не хватит! Почему владельцы ресторана Ruski –ООО "Фалькон", в прошлом году оштрафованные за нарушения правил пожарнойбезопасности, ни одного из них не устранили, а напротив, прекрасно себячувствуют и открывают в Москва-Сити новые заведения, например, "На свежемвоздухе" и "Инсайт"? Почему все на местах – и печи с открытым огнем, и ужатыедо 60 сантиметров эвакуационные пути, и многое другое, "благодаря" чему,случись беда, народ будет лететь с высоты 354 метра над уровнем асфальтасвечками?Наверное,потому, что каждому бизнесмену почему-то кажется, что трагедии случаются где-то в другом месте?– Потому что каждыйбизнесмен стремится максимизировать свою прибыль. А потом, если что, начинаютразводить руками и совершенно искренне удивляться, "как же такое моглопроизойти?". Из-за алчности и недобросовестности совершенно конкретных людей подударом оказываются и посетители, и персонал, и, что не исключено, простые люди, находящиесяпоблизости.Какие еще известные столичные заведения считаются нарушителями?Ресторан Bistrot в Большом Саввинском переулке. Здесь из года в годпозволяют себе строить сезонное кафе, мало чем отличающееся от стационарного.Это же потенциальное кладбище, с трех сторон огороженное монументальнымзабором! А чтобы снизу было не видно, что там незаконное капитальное строение,все еще и прикрыли декоративными тряпками, под которыми находятся газовые горелки!Почему в описании ресторана "Черетто" на Цветном бульваре гордосказано о "трех этажах, верхний из которых летом превращается в открытуюверанду, а в холодное время года принимает "семейные праздники и другиемероприятия", но нет ни слова о том, что этот отнюдь не самый хилыйверхний этаж был надстроен без каких-либо разрешительных документов?Однако, самострой ипренебрежение пожарной безопасностью гостей – далеко не единственные правонарушения в московских ресторанах. Помимопрочего, на летних верандахповально не исполняется запрет на продажу спиртных напитков крепостью свыше16,5%. Масса вопросов. И главный снова – "почему?". Ведь что ресторан,что магазин, как хозяйствующие субъекты обязаны исполнять законодательныетребования. Но во многих случаях отношение к закону демонстративно наплевательское. А ведьзакон принят не просто так, в его "ядре" лежит забота о состоянии социума, отздоровья населения до улучшения криминогенной обстановки. Еще одна граньпроисходящего, как выяснилось, – "колдовство" с денежными потоками, к словусказать, немалыми.АлександрМихайлович, а когда вы сможете сказать, что ваша рабочая группа по борьбе сэкономическими преступлениями добилась реального успеха в ресторанной сфере?– Когда мы прекратимвидеть в столице опасные рестораны, наживающиеся на рисках жизни и здоровьюлюдей, включая детей и туристов. Когда концертную деятельность будуторганизовывать законно, а не выплачивая тысячи долларов гонорара артистамналичкой без договора, и, чтобы отбить эти расходы, обязывая посетителей дляброни столов покупать шампанское по 40 тысяч рублей за бутылку (разумеется, без чека). Когда закроютBamboo.Bar, который пошел дальше своих коллег по цеху, не только незаконно построивторговый объект, но и ухитрившись оформить это сооружение в собственность. Когда такназываемый закрытый клуб "Квартира" на Рочдельской, оказывающий услугиобщественного питания и розничной продажи алкоголя в отсутствие лицензий илиобязательной регистрации, приведет, наконец, свою деятельность в порядок ибудет осуществлять ее в рамках правового поля. Или же перестанет существоватьвовсе. Но на место ликвидированных нарушителей всегда захотят прийти новые.Создаетсявпечатление, что у тех, кто заинтересован в благополучии граждан,терпение подходит к концу.– Решительно невозможноспокойно смотреть на безответственное игнорирование закона со сторонырестораторов и подозрительное бездействие чиновников. Ждут, видимо, когда какой-нибудь"хаминский", которому не наплевать, напишет письмо президенту. Почему нет?Напишу! А рестораторам, потирающим руки в преддверии особенно удачного сезона,и их "крышевателям" в контрольных и надзорных органах хочу сказать следующее. Есливы до сих пор не поняли, что соблюдение элементарных законодательных требованийбезопасности, которые могли бы защитить ваших гостей при возникновении ЧП, этовопрос чести и совести, то очевидно, пришла нам пора изадминистративно-правового поля переходить в уголовно-правовое. Благо, наУголовный кодекс РФ нормы 294-ФЗ не распространяются.