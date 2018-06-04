План летних авиарейсов в Крым упал на 22 процента. Авиакомпании рассчитывают, что перевезут на 551 тысячу пассажиров меньше. Эта оценка вызвана многофакторным и объективным процессом. Среди факторов снижения авиаперевозок - открытие Крымского моста и рост цен на авиационное топливо в Симферополе.

План летних авиарейсов в Крым упал на 22 процента. Авиакомпании рассчитывают, что перевезут на 551 тысячу пассажиров меньше. Эта оценка вызвана многофакторным и объективным процессом. Среди факторов снижения авиаперевозок — открытие Крымского моста и рост цен на авиационное топливо в аэропорту Симферополя.Тонна керосина в Симферополе в 2017 году стоила 41,5 тысячи рублей, а с начала 2018 года уже 50 тысяч. На убыточность полетов в Крым повлиял и рост тарифов. Сбор за взлет-посадку с НДС в аэропорту столицы Крыма с 1 июня составляет 624 рубля, за обеспечение авиабезопасности для российских авиаперевозчиков — 408 рублей, обслуживание вылетающего пассажира на внутренних линиях — 461 рубль, а предоставление аэровокзала на рейсе по России — 285 рублей на пассажира, отмечает газета "КоммерсантЪ".В результате, отмечают в "Уральских авиалиниях", стоимость обслуживания рейса в Симферополе выросла наполовину. Из-за подорожания обслуживания рейса в полтора раза сократит число рейсов в Симферополь авиакомпания Nordwind. Коммерческий директор компании Имран Назаров также отметил, что придется увеличить и стоимость билетов.При этом в Крыму предлагают ввести дотации на чартерные авиаперевозки для юга России.В Крым летом 2018 года российские авиакомпании планируют перевезти 2,7 миллиона пассажиров. Больше всех планы на перевозку сократила авиакомпания "Уральские авиалинии" — на 187 тысяч кресел. Сокращение составляет 39 процентов. На 27 процентов или 64 тысячи кресел урезала план Red Wings.Для остальных компаний планы сокращения полетов ниже. "Аэрофлот" сократила план на 51 тысячу мест (14 процентов), "Россия" — на 74 тысячи (13 процентов), а входящая в S7 авиакомпания "Глобус" уменьшила план по перевозке пассажиров на 13 процентов, урезав 42 тысячи кресел.