В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира.

В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира.В матче четвертого круга Дарья встречалась с представительницей Дании Каролиной Возняцки. Поединок продолжался 1 час 57 минут и закончился победой Дарьи в двух сетах. Первую парию россиянка выиграла на тай-брейке 7:6 (7:5). Во второй партии Касаткина выглядела более мощно 6:3.Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира с призовым фондом 39 197 000 евро. Следующей соперницей Дарьи станет американка Слоан Стивенс.