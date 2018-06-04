Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду со всей серьезностью подошел к выбору охраны на время предстоящего чемпионата мира по футболу в России. Безопасность спортсмена обеспечат боец смешанного стиля Гонсало Сальгадо и бывший десантник Нуно Марекош.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду со всей серьезностью подошел к выбору охраны на время предстоящего чемпионата мира по футболу в России. Безопасность спортсмена обеспечат боец смешанного стиля Гонсало Сальгадо и бывший десантник Нуно Марекош.Марекош – бывший десантник, который охранял звезду футбола еще во время финала Лиги чемпионов в Киеве. Известно, что он работает в частной охранной фирме.До этого Марекош занимал пост директора по безопасности в аэропорту Лиссабона. В свободное время он участвует в качестве фуркаду в португальских боях с быками, развлекая местных жителей.Марекош выходит на быка первым и пытается поймать его за рога. По мнению специалистов, любая ошибка фуркаду может привести к печальному исходу, пишет The Mirror.Сальгадо, вес которого составляет 140 килограммов, а рост – 188 сантиметров, выступал в смешанных единоборствах в супертяжелом весе. На его счету девять боев, в семи из которых он одержал победу нокаутом.Карьера борца завершилась в 2011 году в Москве. Тогда Сальгадо проиграл россиянину Арсену Адбулкеримову.Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Португалии сыграет в группе В с командами Испании, Марокко и Ирана.