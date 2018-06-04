Дольщики подмосковного застройщика Urban Group смогут расторгнуть договоры долевого участия, сообщил гендиректор Фонда защиты участников долевого строительства Александр Плутник после встречи с дольщиками.

На встрече обсуждался вопрос, что делать, если граждане не захотят ждать окончания строительства, а захотят расторгнуть ДДУ и получить компенсацию. По словам Плутника, расторгнуть договор можно через 2-3 месяца, причем это касается всех договоров, включая те, что были заключена до начала работы Фонда.Строительство на объектах Urban Group может возобновиться в течение 2-3 месяцев, сообщил Плутник.Между тем, "Коммерсант" со ссылкой на источники пишет, что Urban Group ждет санация – решение об этом было принято 30 мая на совещании у вице-премьера Виталия Мутко. В настоящее время в компании проходит аудит – его ведут специалисты, нанятые Фондом защиты прав дольщиков.По предварительным данным, у компании заключено ДДУ на 80 миллиардов рублей, объем обязательств – более 1 миллиона квадратных метров жилья в 80 домах, из них по 75 адреса работу не ведутся.По словам источника издания, финансовая дыра в компании превышает 50 миллиардов рублей. Однако, по данным другого источника, на совещаниях подмосковные чиновники называли сумму в 10 миллиардов, а основной владелец компании Александр Долгин настаивал на цифре в 7-8 миллиардов рублей.В Фонде защиты дольщиков подчеркивают, что у них есть все инструменты для поддержки дольщиков и организации достройки объектов.Объекты Urban Group не будут достраиваться с привлечением ресурсов "Российского капитала", как это было с "Су-155". Компанию могут выкупить у владельцев за символическую плату и достроить объекты за счет как федеральных, так и региональных бюджетных средств.