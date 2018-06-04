Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов сожалеет о духовном состоянии депутаты Госдумы Натальи Поклонской – так он прокомментировал ее критику в адрес великой княгини Марии Владимировны.

Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов сожалеет о духовном состоянии депутаты Госдумы Натальи Поклонской – так он прокомментировал ее критику в адрес великой княгини Марии Владимировны.Накануне Поклонская раскритиковала поездку великих князей в Крым, назвав их гостями из Испании. Депутат посоветовала "заглянуть в историю", прежде чем восхищаться "подобными вояжами самопровозглашенных государынь и цесаревичей".Реакцию Поклонской в интервью RT Закатов назвал странной реакцией на проявление любви к России со стороны Императорского дома. Он также обвинил депутата в распространении "клеветнических сведений" о том, что Мария Владимировна и ее сын Георгий Михайлович – иностранцы. По словам Закатова, их российское гражданство было восстановлено в 1992 году.