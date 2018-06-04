Законопроект о домашних животных, который обсуждается в нижней палате парламента, предполагает бесплатную регистрацию питомцев. Об этом рассказал глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, заниматься этим вопросом могли бы территориальные подразделения Россельхознадзора или ветслужбы.

Законопроект о домашних животных, который обсуждается в нижней палате парламента, предполагает бесплатную регистрацию питомцев. Об этом рассказал глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, заниматься этим вопросом могли бы территориальные подразделения Россельхознадзора или ветслужбы.Парламентарий выразил уверенность, что регистрация должнабыть бесплатной. По его словам, на этом настаивает возглавляемый им комитет. Вто же время, считает Владимир Бурматов, разного рода услуги, такие как чипирование и установка бирки, будут платными, однако за регистрацию деньги взиматься недолжны.Кроме того, сообщил законодатель, в документе идет речь о правилахвыгула бойцовых собак. "В законе они называются потенциальноопасными породами, – цитирует депутата . – Их тоже теперьпридется регистрировать. Для них вводятся еще и правила выгула. Выгуливатьтаких собак теперь можно будет только в наморднике с ошейником и поводком".Помимо этого, в законопроекте ограничивается возможностьсодержания в домашних условиях диких зверей, которые могут представлятьопасность для человека. Речь идет о тиграх, леопардах, медведях идругих хищниках.Также предусматривается создание перечня видов животных,запрещенных к содержанию. Составлять его будет российское правительство. Звери,приобретенные до 1 июля 2019 года и попавшие в этот список, должны быть зарегистрированы владельцами. Эта норма касается и такихорганизаций, как цирки и зоопарки, причем независимо от даты приобретенияживотных.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о началеработы над законопроектом о добровольной регистрации домашних животных и содержанииопасных зверей в жилище. Председатель нижней палаты парламента уточнил, что речьидет о таких опасных животных, как тигры и бойцовые собаки. Закон будет определять и порядок их содержания.