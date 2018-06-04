Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека назвал имена 23 футболистов, которые примут участие в чемпионате мира. В их число вошел нападающий Джефферсон Фарфан, ставший чемпионом России в составе Локомотива.

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека назвал имена 23 футболистов, которые примут участие в чемпионате мира. В их число вошел нападающий Джефферсон Фарфан, ставший чемпионом России в составе "Локомотива".Кандидатура Фарфана вопросов не вызывала, а у другого ветерана Пауло Герреро были проблемы с попаданием в заявку. 34-летний футболист был дисквалифицирован на 16 месяцев за употребление кокаина. Но потом срок дисквалификации был сокращен до 6 месяцев, и ФИФА разрешила нападающему сыграть на чемпионате мира.Рикардо Гарека внес в список следующих футболистов: вратари — Педро Гальесе ("Веракрус", Мексика), Карлос Каседа ("Депортиво Мунисипаль"), Хосе Карвальо ("УТК"); защитники — Луис Адвинкула ("Лобос", Мексика), Альдо Корсо ("Университарио"), Мигель Трауко ("Фламенго", Бразилия), Кристиан Рамос ("Веракрус", Мексика), Альберто Родригес ("Спортинг Кристаль"), Мигель Араухо ("Альянса"), Нильсон Лойола ("Мельгар"), Андерсон Сантамария ("Пуэбла", Мексика), полузащитники — Педро Акино ("Лобос", Мексика), Вильдер Картахена ("Веракрус", Мексика), Кристиан Куэва ("Сан-Паулу", Бразилия), Эдисон Флорес ("Ольборг", Дания), Паоло Уртадо ("Витория Гимарайнш", Португалия), Ренато Тапия ("Фейеноорд", Нидерланды), Йосимар Йотун ("Орландо Сити", США); нападающие — Паоло Герреро ("Фламенго", Бразилия), Энди Поло ("Портленд Тимберс", США), Андре Каррильо ("Уотфорд", Англия), Рауль Руидиас ("Морелия", Мексика), Джефферсон Фарфан ("Локомотив", Россия).Сборная Перу, попавшая в число участников финального этапа чемпионата мира после 32-летней паузы, выступит в группе С. Ее соперниками станут команды Дании (16 июня, Сараеск), Франции (21 июня, Екатеринбург), Австралии (26 июня, Сочи).