7 июня Управление Госавтоинспекции по городу Москве проводит «Единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам подразделениями ГУ МВД России по г. Москве»...

7 июня Управление Госавтоинспекции по городу Москве проводит «Единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам подразделениями ГУ МВД России по г. Москве».Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан:1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее – малоимущие граждане);2) инвалиды I и II группы;3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; 4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации; е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.Прием от подразделений ГУ МВД России по г. Москве будут осуществлять руководители (сотрудники): Правового управления; Управления кадров Управления по работе с личным составом; Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних; Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения; Управления по вопросам миграции.Место проведения «Единого дня оказания бесплатной юридической помощи гражданам:- Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по г. МосквеПрием ведет: лейтенант полиции Антон Константинович Доронин, капитан полиции Эльвира Владимировна Айсина, майор полиции Марина Викторовна КолесниковаАдрес: зал приема населения УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.1)Часы приема: с 13.00 до 18.00