Итальянские парламентарии намерены добиваться отмены антироссийских санкций. Об этом депутаты из области Венето сообщили на Международном форуме Развитие парламентаризма.

Итальянские парламентарии намерены добиваться отмены антироссийскихсанкций. Об этом депутаты из области Венето сообщили на Международном форуме "Развитиепарламентаризма".На площадках масштабной встречи, старт которой был дан 4июня, активно обсуждали снятие санкций. Звучали и конкретные рецепты. Спикер идепутат регионального парламента Венето Роберто Чамбетти и СтефаноВальдегамбери познакомили журналистов с программой нового правительства ДжузеппеКонте."Пора снять санкции, которые все равно ничего не дают.На заседании лидеров ЕС в июне за европейским столом премьер Италии озвучит этупозицию. Позавчера мы встречались с лидером "Лиги Севера" и теперьминистром внутренних дел Италии Маттео Сальвини, и он подтвердил намерениесделать это как можно быстрее, – рассказал "Комсомольской правде"депутат Стефано Вальдегамбери.По его мнению, вслед за Италией ограничительные меры моглабы снять Австрия. "Самое главное – это начать. Сегодня США заставляют наспринимать экономически невыгодные решения", – резюмировал парламентарий.Итальянские депутаты назвали сумасшествием меры, принимаемыеСША для закрытия проекта "Северный поток – 2". "Мы знаемнемецких бизнесменов и политиков – они будут этому сопротивляться радисобственных деловых интересов", – сказал Стефано Вальдегамбери.1 июня в Италии принес присягу новый премьер Джузеппе Контеи его кабинет, сформированный несистемными правыми из "Лиги Севера" идвижения "Пять звезд". Помимо массовых депортаций мигрантов илозунгов "Сначала итальянцы!", они в том числе активно обещалидобиваться снятия с России санкций Евросоюза.Напомним, что в Москве, на ВДНХ открылся Международный форум"Развитие парламентаризма. По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володинав российскую столицу для установления контактов приехали почти 500законодателей из 96 стран мира.В своей приветственной речи глава Думы говорил о ролипарламентской дипломатии для установления отношений между странами. Спикеротдельно уделил внимание парламентской дипломатии как инструмента в мире, гдеведется санкционная политика и получили широкое распространение информационныевойны.Освещают международный форум более 240 российскихжурналистов и 76 представителей иностранных СМИ. По итогам дискуссий и круглыхстолов 5 июня пройдет пленарное заседание "Парламентаризм как институтмеждународного сотрудничества".