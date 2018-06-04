Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес пригрозил России потерей Санкт-Петербурга и других городов. По его словам, это произойдет в том случае, если Москва нападет на прибалтийскую республику.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвеспригрозил России потерей Санкт-Петербурга и других городов. По его словам, это произойдет в том случае, если Москва нападет на прибалтийскую республику.С подобным высказыванием в адрес России Ильвес выступил в рамках недавнего интервью. На вопрос, существует ли в данный момент угроза Эстонии со стороны Москвы, он ответил, что "в военном смысле, наверное, нет".Чиновник добавил, что это является преимуществом членства в НАТО. "Конечно, Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге", – заявил Ильвес.Более того, по его мнению, "до сих пор продолжается кампания по дискредитации Эстонии, длящаяся уже 27 лет". Экс-президент умудрился приплести к теме и Украину, передает издание "Европейская правда". Ильвес считает, что "информационная угроза действительно опасна", так как "на Западе хватает "полезных идиотов", которые это подхватывают", – полагает бывший президент.Стоит отметить, что эстонский политик в своей речи ссылался на Статью 5 Устава НАТО. Она предусматривает, что нападение третьей стороны на одного из членов альянса в Европе или Северной Америке является нападением на альянс в целом. Подвергшееся атаке государство имеет право на индивидуальную или коллективную оборону, включая применение вооруженных сил всех 29 стран-участниц НАТО.Напомним, Эстония вошла в состав альянса в 2004 году. В свою очередь, Тоомас Хендрик Ильвес покинул пост президента страны в 2016 году.