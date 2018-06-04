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<a href="http://33live.ru/novosti/04-06-2018-futbolnye-bolelshhiki-iz-islandii-edut-v-rossiyu-na-nive.html" target="_blank">Футбольные болельщики из Исландии едут в Россию на Ниве</a> - Их внедорожник, выигранный в конкурсе одной из местных туристических фирм, сломался еще по дороге домой. Однако, двоих болельщиков исландской сборной это не смущает: они всерьез намерены преодолеть 15 000 км вслед за своими кумирами на российской Ниве.