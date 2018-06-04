Состояние объявившего голодовку украинского кинорежиссер Олега Сенцова остается удовлетворительным. Осужденный получает поддерживающую терапию, ему делают внутривенные инъекции.

Состояние объявившего голодовку украинского кинорежиссер Олега Сенцова остается удовлетворительным. Осужденный получает поддерживающую терапию, ему делают внутривенные инъекции."Он все также находится под наблюдением медицинских работников. Пока его состояние здоровья не меняется, все стабильно", — рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году. Спустя год его приговорили к 20 годам колонии строгого режима за создание террористического сообщества. Наказание он отбывает в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".18 мая он объявил голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в России. Ранее российские власти отказались передать Сенцова Украине, так как у осужденного есть российское гражданство.