Увеличивается лимит выплаты по ОСАГО при оформлении дорожно-транспортных происшествий без участия сотрудников Госавтоинспекции...

С 1 июня этого года в Российской Федерации лимит выплаты по ОСАГО при оформлении дорожно-транспортных происшествий без участия сотрудников Госавтоинспекции увеличивается с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. На прежнем уровне лимит выплат останется в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где с 2014 года уже действует безлимитный Европротокол до 400 тыс. рублей при фиксации ДТП технических средств контроля, обеспечивающих некорректируемую регистрацию информации.Кроме того, если раньше одним из условий оформления Европротокола значилось отсутствие разногласий у участников ДТП по обстоятельствам аварии, то теперь обоюдное согласие по обстоятельствам ДТП не потребуется. Однако это возможно осуществить в том случае, если автомобиль оборудован системой на основе ГЛОНАСС, которая позволяет передавать некорректируемую информацию о ДТП в автоматизированную информационную систему ОСАГО.Подробный алгоритм действий для участников ДТП размещен на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России «гибдд.рф» в разделе «Правила оформления ДТП».Если вы стали участником дорожно-транспортного происшествия, Госавтоинспекция г. Москвы советует обеспечить свою безопасность на дороге. Включите световую аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки (в населенных пунктах на расстоянии не менее 15 метров, вне населенных пунктов на расстоянии не менее 30 метров).Также рекомендуется при выходе на проезжую часть обеспечить себя светоотражающими элементами.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81