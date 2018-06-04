Комитет нижней палаты по бюджету и налогам рекомендовал принять поправки в федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. В соответствии с ними, бюджетные доходы увеличиваются с 15,258 до 17,073 триллиона рублей.

Комитет нижней палаты по бюджету и налогам рекомендовалпринять поправки в федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годов. В соответствии с ними, бюджетные доходы увеличиваются с 15,258 до 17,073триллиона рублей.В обсуждении поправок приняли участие председатель комитетапо бюджету и налогам Андрей Макаров, первый зампред правительства – министрфинансов Антон Силуанов, глава минэкономразвития Максим Орешкин, первый зампредЦБ Ксения Юдаева. Кроме того, в обсуждении участвовал председатель Счетнойпалаты России Алексей Кудрин.В соответствии с поправками, доходы бюджета увеличиваются с15,258 до 17,073 триллиона рублей. В основном прирост обеспечивается за счетнефтегазовых доходов (рост на 1,755 триллиона рублей). Доходы от других отраслейувеличиваются на 59,8 миллиарда рублей. Что касается расходов, то они вырослина 61,9 миллиарда – до 16,591 триллиона рублей.Таким образом, вместо бюджетного дефицита в размере 1,271триллиона рублей, что составляет 1,3% ВВП, ожидается профицит в более 481миллиарда рублей – 0,5% валового внутреннего продукта. Стоит отметить, чтопоследний раз превышение доходов над расходами фиксировалась еще в докризисноевремя – в 2011 году. При этом в минфине ранее отмечали, что в текущем году ростВВП может составить 1,5-2%.Поправки также предполагают снижение прогноза по инфляции -с 4% до 2,8%. Также уменьшается верхний предел внутреннего госдолга погосударственным гарантиям с 2,375 до 1,959 триллиона рублей, внешнего – с 33,5 до 22,9миллиарда долларов.Как отметил председатель думского комитета по бюджету иналогам Андрей Макаров, законопроект предполагает решение ряда вопросов всоциально-экономической сфере."Деньги пойдут в регионы и на развитиеотечественной промышленности. Без принятия поправок этого сделать нельзя", -сказал законодатель.В свою очередь, зампред комитета Надежда Максимовапредложила ко второму чтению поправок в бюджет обратить внимание нагоспрограммы. "50% бюджета – это фактически финансирование государственныхпрограмм", – сказала она.В первом чтении поправки в главный финансовый закон страныГосдума планирует рассмотреть в ходе пленарного заседания 7 июня.Напомним, в ходе прошлогодней осенней сессии Госдума одобрилатрехлетний бюджет роста. Депутатамудалось принять сбалансированный документ, который обеспечит рост российскойэкономики и выполнение социальных обязательств государства в полномобъеме.Несмотря на продолжающееся санкционное давление,законодатели впервые за последние несколько лет приняли документ, предусматривающий положительную экономическую динамику, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Главный финансовыйзакон страны предусматривает рост более 2% ВВП.