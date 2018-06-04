Телеведущая Ксения Собчак любит ходить без бюстгальтера. Это пристрастие звезды очень раздражает ее поклонников.

Телеведущая Ксения Собчак любит ходить без бюстгальтера. Этопристрастие звезды очень раздражает ее поклонников.В своем Instagram Собчак опубликовала снимок, на которомизображена в простеньком бирюзовом сарафане. В руках у Ксении плетеная авоська."Позавтракали с #hello!, пообедали с Роднянскими ,поужинали фильмом “ВойнаАнны". Прекрасный день в Сочи!", – написала под фото звезда.Поклонники, похвалили телеведущую за активность и деловитость,но отметили, что наряд, все же, стоило выбрать другой. Мол, тонкие лямочки ихлопковая ткань очень упрощают образ, а неудачно скроенный лиф вообще не поразмеру – это визуально создает эффект "висячей" груди. Почитатели призвалиКсению не игнорировать магазины нижнего белья и купить себе пару лифчиков."Лифак одень (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Только платье ... неочень)", "Неужели вы не видите , что платье вам не идет ?","Простецкое платье. И лапша эта снизу фууу Ксюшестало нравиться оголять грудь)", "Простушка.....","Где твоя грудь, мать?", "Ужасные мешочки для сисек 😂🤦🏼‍♀️","А вместо сисек-две фиги", "платье подчеркивает обвислость груди... в зеркалоне смотрелись ксения?", "Якак бы адекватно отношусь к Собчак, но зачем же бабушкину скатерть одевать.....","Грудь– ушки спаниеля!", "Груди надо сделать хотя бы 2 размера", "а грудь? Не умеют носить грудь))", "Да,с платьицем не получилось...", "Доска,два соска 🏇", "Сиськи висячие","Груди сморщились, Ксения. Или это платье такое? Срочно либо ко врачу, либотряпку на помойку", – писали в комментариях подписчики.Добавим, что совсем недавно, когда Ксения опубликовала фотов футболке и без бюстгальтера, теже фанаты, наоборот, похвалили телеведущую заподтянутость и натуральность форм. "Ксения, вы прекрасны! Настоящая, несиликоновая, с хорошим образованием, умница красавица!!!!", "Ксениямолодец. Любит себя какая есть. В отличии от своих подружек, не вставляет всебя силикон и прочую хрень. Хороший пример для женщин, которые уверены, что сделаютсебе грудь и все засияет . Мозг то не вставить и не накочать", – отмечаливосторженные поклонники.