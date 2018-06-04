Телеведущая Ксения Собчак любит ходить без бюстгальтера. Это
пристрастие звезды очень раздражает ее поклонников.
Телеведущая Ксения Собчак любит ходить без бюстгальтера. Это
пристрастие звезды очень раздражает ее поклонников.
В своем Instagram Собчак опубликовала снимок, на котором
изображена в простеньком бирюзовом сарафане. В руках у Ксении плетеная авоська.
"Позавтракали с #hello!, пообедали с Роднянскими ,поужинали фильмом “Война
Анны". Прекрасный день в Сочи!", – написала под фото звезда.
Поклонники, похвалили телеведущую за активность и деловитость,
но отметили, что наряд, все же, стоило выбрать другой. Мол, тонкие лямочки и
хлопковая ткань очень упрощают образ, а неудачно скроенный лиф вообще не по
размеру – это визуально создает эффект "висячей" груди. Почитатели призвали
Ксению не игнорировать магазины нижнего белья и купить себе пару лифчиков.
"Лифак одень (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Только платье ... неочень)", "Неужели вы не видите , что платье вам не идет ?",
"Простецкое платье. И лапша эта снизу фууу Ксюше
стало нравиться оголять грудь)", "Простушка.....",
"Где твоя грудь, мать?", "Ужасные мешочки для сисек 😂🤦🏼♀️",
"А вместо сисек-две фиги", "платье подчеркивает обвислость груди... в зеркало
не смотрелись ксения?", "Я
как бы адекватно отношусь к Собчак, но зачем же бабушкину скатерть одевать.....",
"Грудь– ушки спаниеля!", "Груди надо сделать хотя бы 2 размера", "а грудь? Не умеют носить грудь))", "Да,с платьицем не получилось...", "Доска,два соска 🏇", "Сиськи висячие",
"Груди сморщились, Ксения. Или это платье такое? Срочно либо ко врачу, либо
тряпку на помойку", – писали в комментариях подписчики.
Добавим, что совсем недавно, когда Ксения опубликовала фото
в футболке и без бюстгальтера, теже фанаты, наоборот, похвалили телеведущую за
подтянутость и натуральность форм. "Ксения, вы прекрасны! Настоящая, не
силиконовая, с хорошим образованием, умница красавица!!!!", "Ксения
молодец. Любит себя какая есть. В отличии от своих подружек, не вставляет в
себя силикон и прочую хрень. Хороший пример для женщин, которые уверены, что сделают
себе грудь и все засияет . Мозг то не вставить и не накочать", – отмечали
восторженные поклонники.