Злоумышленники, применив физическую силу, посадили гражданина в автомобиль марки «Мерседес Бенц» и увезли в неизвестном направлении...

Сотрудники 1 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали троих мужчин по подозрению в похищении человека.В службу «102» поступило сообщение от граждан о том, что трое мужчин на Ленинградском шоссе, применив физическую силу, посадили гражданина в автомобиль марки «Мерседес Бенц» и уехали в неизвестном направлении.В результате введенного плана «Перехват» сотрудники полиции установили местонахождение указанного автомобиля. Подозреваемые, находившиеся в салоне авто, были задержаны. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 22 до 27 лет.Потерпевший был освобожден, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.По данному факту СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ «Похищение человека». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время следствие ходатайствует об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве