Государственные испытания большого десантного корабля Иван Грен завершены. В ближайшее время БДК покрасят, проведут финальную ревизию и передадут российскому флоту, сообщает завод-производитель Янтарь.

Государственные испытания большого десантного корабля "Иван Грен" завершены. В ближайшее время БДК покрасят, проведут финальную ревизию и передадут российскому флоту, сообщает завод-производитель "Янтарь". Также строители напомнили, что тестирование нового судна началось в ноябре 2017 года. Однако через месяц была обнаружена неисправность, которую устраняли до начала апреля этого года. После чего испытания возобновились и были успешно завершены.БДК проекта 11711 "Иван Грен" спустили на воду в 2012 году. Всего ВМС России заказали два корабля этого проекта. Они способны перевозить до 300 бойцов, 13 танков или 20 БТР и БМП.Основная и единственная задача "Ивана Грена" – транспортировка солдат и боевой техники, поэтому он оснащен только оборонительным вооружением: на корме расположена пара 6-ствольных 30-миллиметровых пушек АК-630М, на носу – артиллерийская установка "Дуэт". Это сразу два 6-ствольных скорострельных орудия. Вместе они выдают до 8 тысяч снарядов в минуту, а в усиленном режиме – до 10 тысяч. Орудие предназначено не только для перехвата воздушных целей, но и для поддержки десанта.