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<a href="http://33live.ru/novosti/04-06-2018-jeep-vypustit-deshevyj-krossover-pikap-i-roskoshnyj-vnedorozhnik.html" target="_blank">Jeep выпустит дешевый кроссовер, пикап и роскошный внедорожник</a> - Компания Jeep поделилась своими планами на ближайшие несколько лет, рассекретив некоторые детали продуктовой стратегии на период до 2022 года. В планах значатся, например, ультракомпактный кроссовер, совершенно новый большой внедорожник и сразу четыре электромобиля.