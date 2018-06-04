Третий размер груди и знание английского языка - обязательные условия, указанные в объявлениях о приеме на работу, заполнивших страницы соцсетей. Еще одно требование к соискательницам – любовь к спорту. Эскорт-агентства активно ищут новые кадры в преддверии ЧМ-2018.

Третий размер груди и знание английского языка -обязательные условия, указанные в объявлениях о приеме на работу, заполнившихстраницы соцсетей. Еще одно требование к соискательницам – любовь к спорту.Эскорт-агентства активно ищут новые кадры в преддверии ЧМ-2018.Общественники заранее предупреждали о том, что российскиегорода, где пройдут матчи мундиаля, ждет резкий рост проституции. Экспертыотмечают, что в этом нет ничего удивительного: такая же ситуация была во всехстранах, которые принимали прежние чемпионаты мира по футболу.Проблема в том, что на Западе сложилось определенноепредставление о России. "Конечно, мы хотим, чтобы Москву представлялиспортивным городом, а не тем, где можно все и ничего за это не будет. Ксожалению, в западном представлении существует такое понятие, что русскиеженщины легкодоступны. Что это только у них феминистки заявляют о насилии идомогательствах, а наши молчат и терпят", – комментирует возникший ажиотажобщественный деятель Илья Савельев."На временную работу требуются девушки со знаниеманглийского языка и третьим размером груди". Число таких вакансий в интернете,по данным общественников, выросло с 800 объявлений в феврале до 8 000 в мае. Экспертыпредупреждают, что большинство таких объявлений не сулят ничего, кромеразличных форм сексуальной эксплуатации.Удивляет наблюдателей тот факт, что, судя по публикациям,наплыв путан ожидается в Северной столице – в Москве почему-то пока особогоажиотажа не наблюдается. При этом ценник на подобные услуги, вплоть до 13 июня,стабильный – 2,5 тысячи рублей за час удовольствия. Позже цена развлеченийвырастет до 4-5 тысяч, утверждают эксперты.Отмечается, что во всем мире распространилась мода наэкзотику – девушек из стран Азии и Африки. Африканки, особенно уроженкиНигерии, уже попали в России в дни Кубка конфедераций. Они зачастую вообще неосознают, куда и зачем их привезли. Пользуются спросом и азиатки со знаниемрусского языка из бывших республик СССР. Они догадываются, что их ждет – новырваться из сексуального рабства не могут, пишет "МК".