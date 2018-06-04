Третий размер груди и знание английского языка -
обязательные условия, указанные в объявлениях о приеме на работу, заполнивших
страницы соцсетей. Еще одно требование к соискательницам – любовь к спорту.
Эскорт-агентства активно ищут новые кадры в преддверии ЧМ-2018.
Третий размер груди и знание английского языка -
обязательные условия, указанные в объявлениях о приеме на работу, заполнивших
страницы соцсетей. Еще одно требование к соискательницам – любовь к спорту.
Эскорт-агентства активно ищут новые кадры в преддверии ЧМ-2018.
Общественники заранее предупреждали о том, что российские
города, где пройдут матчи мундиаля, ждет резкий рост проституции. Эксперты
отмечают, что в этом нет ничего удивительного: такая же ситуация была во всех
странах, которые принимали прежние чемпионаты мира по футболу.
Проблема в том, что на Западе сложилось определенное
представление о России. "Конечно, мы хотим, чтобы Москву представляли
спортивным городом, а не тем, где можно все и ничего за это не будет. К
сожалению, в западном представлении существует такое понятие, что русские
женщины легкодоступны. Что это только у них феминистки заявляют о насилии и
домогательствах, а наши молчат и терпят", – комментирует возникший ажиотаж
общественный деятель Илья Савельев.
"На временную работу требуются девушки со знанием
английского языка и третьим размером груди". Число таких вакансий в интернете,
по данным общественников, выросло с 800 объявлений в феврале до 8 000 в мае. Эксперты
предупреждают, что большинство таких объявлений не сулят ничего, кроме
различных форм сексуальной эксплуатации.
Удивляет наблюдателей тот факт, что, судя по публикациям,
наплыв путан ожидается в Северной столице – в Москве почему-то пока особого
ажиотажа не наблюдается. При этом ценник на подобные услуги, вплоть до 13 июня,
стабильный – 2,5 тысячи рублей за час удовольствия. Позже цена развлечений
вырастет до 4-5 тысяч, утверждают эксперты.
Отмечается, что во всем мире распространилась мода на
экзотику – девушек из стран Азии и Африки. Африканки, особенно уроженки
Нигерии, уже попали в России в дни Кубка конфедераций. Они зачастую вообще не
осознают, куда и зачем их привезли. Пользуются спросом и азиатки со знанием
русского языка из бывших республик СССР. Они догадываются, что их ждет – но
вырваться из сексуального рабства не могут, пишет "МК".