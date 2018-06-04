Каждой женщине знакома ситуация, когда после сна лицо становится припухлым и одутловатым. С разовыми проявлениями отечности можно справиться, отрегулировав свой рацион. Но что делать, если отеки стали вашими постоянными спутниками?

Каждой женщинезнакома ситуация, когда после сна лицо становится припухлым и одутловатым. Сразовыми проявлениями отечности можно справиться, отрегулировав свой рацион. Ночто делать, если отеки стали вашими постоянными спутниками?Об эффективных ибезопасных способах решения этой проблемы Dni.Ru рассказала beauty-coach, международный тренер пофейсбилдингу, специалист по естественному омоложению Юлия Сайфуллина.Причины появления отековОтеки возникают,если в организме скапливается избыток воды. Учитывая, что мы состоим из нее на75 %, на первый взгляд удивительно, что ее может оказаться слишком много. Нодело в том, что треть всей жидкости нашего тела находится в межклеточномпространстве, и если это количество увеличивается, ткани начинают отекать. Длялица такой процесс может иметь самые неприятные последствия: под действием силытяжести скопившаяся вода растягивает кожу, способствуя образованию морщин,складок и нечетких контуров. Именно отеки вызывают ранние возрастные изменения,например, появление мешков под глазами, второго подбородка и обвисших щек.Итак, причинойотеков могут быть:заболеваниявнутренних органов (сердца, почек);повышенноедавление;лишний вес;аллергия;косметологическиеинъекции.При подозрениина то, что ваше лицо отекает из-за болезни, следует немедленно обратиться запомощью к специалистам. Но в большинстве случаев для тревоги нет оснований,поскольку самыми частыми причинами этой проблемы являются неправильный образжизни и нарушения работы лимфатической системы.Как нормализовать лимфотокЛимфатическаясистема выполняет очень важную роль – собирая межклеточную жидкость, оназахватывает и растворенные в ней шлаки и токсины, помогает обезвредить ивывести их из организма через почки, кожу и желудочно-кишечный тракт. В отличиеот кровеносной, она не имеет насоса, который бы стимулировал движение лимфы.Именно поэтому после продолжительного сна, когда тело находилось неподвижно вгоризонтальном положении, лимфоток замедляется, и образуются отеки.Чтобыпомочь лимфатической системе и активизировать отток лимфы, необходимо:пить много воды– организм, который получает недостаточно жидкости, стремится ее запасти иочень неохотно с ней расстается. Если же употреблять в сутки не менее 30 млчистой воды на 1 кг массы тела, организм не испытывает обезвоживания и неаккумулирует влагу из еды и питья;выполнятьдыхательные упражнения – глубокое дыхание грудной клеткой действует как насос,активизируя лимфоток. Дышать нужно по утрам, делая 5-10 глубоких вдохов сзадержкой на 10 счетов;увеличитьфизическую активность – сокращение мышц помогает лимфе двигаться, поэтому хотябы 2-3 раза в неделю занимайтесь спортом, а по утрам несколько минут уделяйтезарядке. Отдельно для лица можно подобрать комплекс упражнений фейсбилдинга ивыполнять его регулярно утром и вечером;делатьлимфодренажный массаж – его можно выполнять самостоятельно дома, массируя телоснизу вверх до грудной клетки, а лицо – от центра к вискам и ушам, а затемсверху вниз, отгоняя лимфу к ключицам.Как изменить образ жизни, чтобы избавитьсяот отековПервое и главное– пересмотрите рацион питания. Главными "накопителями" влаги являются:избыток соли;острые икопченые продукты;алкоголь;молоко имолочные продукты;переедание,особенно в вечернее время и непосредственно перед сном.Ограничьтеупотребление этих продуктов, введите в рацион свежие овощи и зелень, ирезультат не заставит себя ждать.Черный чай икофе также способствуют задержке влаги. Попробуйте на несколько дней отказатьсяот них, заменив зеленым чаем и чистой водой (минеральную пить не стоит,поскольку она содержит соли). Зеленый чай обладает мягким мочегонным действием,благодаря чему позволит избавиться от лишней жидкости и при этом даст организмунеобходимый запас влаги.Еще однимопасным фактором является недостаток отдыха и сна. В состоянии стресса,вызванного усталостью, наш организм работает в усиленном режиме, и это нарушаетнормальный ход физиологических процессов. Обеспечьте себе полноценный сон (неменее 8 часов в сутки), засыпайте до 23 часов и просыпайтесь не позднее 7 утра.Так вы сможете не только наладить нормальный режим сна, но и уменьшите рискпоявления отеков.Можно сказать,что отеки сигнализируют нам о том, что мы неправильно обращаемся со своиморганизмом. Ему нужны здоровая пища, достаточное количество воды и полноценныйотдых, а в качестве приятного и полезного бонуса – регулярные массажныепроцедуры и гимнастика для лица. Если не пренебрегать ни одним из этих условий,вы очень быстро забудете про отеки и сможете сохранить кожу молодой и красивойна долгие годы.