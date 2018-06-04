Каждой женщине
знакома ситуация, когда после сна лицо становится припухлым и одутловатым. С
разовыми проявлениями отечности можно справиться, отрегулировав свой рацион. Но
что делать, если отеки стали вашими постоянными спутниками?
Каждой женщине
знакома ситуация, когда после сна лицо становится припухлым и одутловатым. С
разовыми проявлениями отечности можно справиться, отрегулировав свой рацион. Но
что делать, если отеки стали вашими постоянными спутниками?
Об эффективных и
безопасных способах решения этой проблемы Dni.Ru рассказала beauty-coach, международный тренер по
фейсбилдингу, специалист по естественному омоложению Юлия Сайфуллина.
Причины появления отеков
Отеки возникают,
если в организме скапливается избыток воды. Учитывая, что мы состоим из нее на
75 %, на первый взгляд удивительно, что ее может оказаться слишком много. Но
дело в том, что треть всей жидкости нашего тела находится в межклеточном
пространстве, и если это количество увеличивается, ткани начинают отекать. Для
лица такой процесс может иметь самые неприятные последствия: под действием силы
тяжести скопившаяся вода растягивает кожу, способствуя образованию морщин,
складок и нечетких контуров. Именно отеки вызывают ранние возрастные изменения,
например, появление мешков под глазами, второго подбородка и обвисших щек.
Итак, причиной
отеков могут быть:
заболевания
внутренних органов (сердца, почек);
повышенное
давление;
лишний вес;
аллергия;
косметологические
инъекции.
При подозрении
на то, что ваше лицо отекает из-за болезни, следует немедленно обратиться за
помощью к специалистам. Но в большинстве случаев для тревоги нет оснований,
поскольку самыми частыми причинами этой проблемы являются неправильный образ
жизни и нарушения работы лимфатической системы.
Как нормализовать лимфоток
Лимфатическая
система выполняет очень важную роль – собирая межклеточную жидкость, она
захватывает и растворенные в ней шлаки и токсины, помогает обезвредить и
вывести их из организма через почки, кожу и желудочно-кишечный тракт. В отличие
от кровеносной, она не имеет насоса, который бы стимулировал движение лимфы.
Именно поэтому после продолжительного сна, когда тело находилось неподвижно в
горизонтальном положении, лимфоток замедляется, и образуются отеки.
Чтобы
помочь лимфатической системе и активизировать отток лимфы, необходимо:
пить много воды
– организм, который получает недостаточно жидкости, стремится ее запасти и
очень неохотно с ней расстается. Если же употреблять в сутки не менее 30 мл
чистой воды на 1 кг массы тела, организм не испытывает обезвоживания и не
аккумулирует влагу из еды и питья;
выполнять
дыхательные упражнения – глубокое дыхание грудной клеткой действует как насос,
активизируя лимфоток. Дышать нужно по утрам, делая 5-10 глубоких вдохов с
задержкой на 10 счетов;
увеличить
физическую активность – сокращение мышц помогает лимфе двигаться, поэтому хотя
бы 2-3 раза в неделю занимайтесь спортом, а по утрам несколько минут уделяйте
зарядке. Отдельно для лица можно подобрать комплекс упражнений фейсбилдинга и
выполнять его регулярно утром и вечером;
делать
лимфодренажный массаж – его можно выполнять самостоятельно дома, массируя тело
снизу вверх до грудной клетки, а лицо – от центра к вискам и ушам, а затем
сверху вниз, отгоняя лимфу к ключицам.
Как изменить образ жизни, чтобы избавиться
от отеков
Первое и главное
– пересмотрите рацион питания. Главными "накопителями" влаги являются:
избыток соли;
острые и
копченые продукты;
алкоголь;
молоко и
молочные продукты;
переедание,
особенно в вечернее время и непосредственно перед сном.
Ограничьте
употребление этих продуктов, введите в рацион свежие овощи и зелень, и
результат не заставит себя ждать.
Черный чай и
кофе также способствуют задержке влаги. Попробуйте на несколько дней отказаться
от них, заменив зеленым чаем и чистой водой (минеральную пить не стоит,
поскольку она содержит соли). Зеленый чай обладает мягким мочегонным действием,
благодаря чему позволит избавиться от лишней жидкости и при этом даст организму
необходимый запас влаги.
Еще одним
опасным фактором является недостаток отдыха и сна. В состоянии стресса,
вызванного усталостью, наш организм работает в усиленном режиме, и это нарушает
нормальный ход физиологических процессов. Обеспечьте себе полноценный сон (не
менее 8 часов в сутки), засыпайте до 23 часов и просыпайтесь не позднее 7 утра.
Так вы сможете не только наладить нормальный режим сна, но и уменьшите риск
появления отеков.
Можно сказать,
что отеки сигнализируют нам о том, что мы неправильно обращаемся со своим
организмом. Ему нужны здоровая пища, достаточное количество воды и полноценный
отдых, а в качестве приятного и полезного бонуса – регулярные массажные
процедуры и гимнастика для лица. Если не пренебрегать ни одним из этих условий,
вы очень быстро забудете про отеки и сможете сохранить кожу молодой и красивой
на долгие годы.