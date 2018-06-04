Тридцатый Международный авиасалон во французском Ле-Бурже, проходивший летом 1973 года, обещал стать полем битвы двух новейших сверхзвуковых пассажирских самолетов – советского Ту-144 и франко-британского Конкорда. Показательный полет лайнера из СССР был назначен на 3 июня. Ничто не предвещало беды, однако самолет разрушился прямо в небе и упал на находившиеся неподалеку жилые дома. Что стало причиной катастрофы?

Тридцатый Международный авиасалон во французском Ле-Бурже,проходивший летом 1973 года, обещал стать полем битвы двух новейшихсверхзвуковых пассажирских самолетов – советского Ту-144 и франко-британского"Конкорда". Показательный полет лайнера из СССР был назначен на 3июня. Ничто не предвещало беды, однако самолет разрушился прямо в небе и упал нанаходившиеся неподалеку жилые дома. Что стало причиной катастрофы?Днем 3 июня в 15:19 Ту-144 под управлением опытного пилотаМихаила Козлова вышел на взлетно-посадочную полосу, набрал скорость, оторвалсяот земли и под аплодисменты зрителей стремительно взлетел.Выполнив несколько маневров, лайнер пошел на снижение.Внезапно Козлов решил уйти вверх и потянул штурвал насебя. А поскольку высоту самолет уже потерял, резкий подъем привел к избыточнымнагрузкам на конструкцию лайнера. Из-за этого у машины отвалилось правое крыло,Ту-144 оказался объят пламенем. Экипаж безуспешно пытался взятьситуацию под контроль или хотя бы отвести падающую машину от жилых кварталов.Но все усилия были тщетны: новейший советскийсверхзвуковой лайнер, надежда отечественной гражданской авиации, рухнул напригород Парижа Гусенвилль. Погибли все члены экипажа – шесть человек, а такжевосемь местных жителей, 25 получили ранения различной степени тяжести. Обломки разбросало на площади в более чем квадратный километр.Случившееся расследовала франко-советская комиссия. Сильноосложняли работу специалистов отсутствие данных с черных ящиков. Одно изустройств было потеряно, другое оказалось сильно повреждено. Тем не менее спустя год комиссия завершила работу. Следователи заявили, что нештатнаяситуация произошла на высоте 1,2 тысячи метров, когда лайнер перешел вгоризонтальный полет. В этот момент пилот увидел рядом с собой французскийсамолет "Мираж", с которого велась фотосъемка советского самолета.Угрозы столкновения не было, но летчик Ту-144 совершилрезкий маневр уклонения, из-за чего второй пилот советского лайнера, которыйвел видеосъемку о полете для французского телевидения, упал на панельуправления. В итоге машина потеряла высоту, командир резко дернул насебя штурвал, самолет не выдержал перегрузки и начал разрушаться. Выводкомиссии – всему виной стал человеческий фактор. Тем не менее материалырасследования засекретили, что породило массу неофициальных версий.Согласно одной из них, виновато советское руководство,которое хотело продемонстрировать преимущества нового сверхзвукового лайнеразападной публике. Ту-144 конкурировал с франко-британским"Конкордом", ставки были высоки. Западный самолет также участвовал впоказательных полетах в Ле-Бурже. Посему пилотам советской машины приказаливыжать из нее все, на что она способна.В Москве, считают сторонники этой версии, хотели доказатьпреимущества социалистической науки и техники. Кроме того, в случае успехаможно было рассчитывать на дальнейший экспорт самолета за границу. Результатзакономерен: лайнер не выдержал перегрузок и рухнул.Другие предполагают, что гибель Ту-144 – результат происковзападных спецслужб. Якобы один из членов советской делегации в ночь передпоказательным полетом видел, как неизвестные пробрались к лайнеру и открутилиодну из гаек. В любом случае, гибель конкурента была выгодна производителям"Конкорда". Западный лайнер вышел из гонки победителем, а егосоветский аналог через пять лет прекратил полеты.По мнению авторов франко-британского документального фильма"Конкорд" и "Туполев": война самолетов", Москва и Париж договорились о неразглашенииистинных причин случившегося. Вполне возможно, что на фоне наметившейсяразрядки международной напряженности стороны решили "не выносить сор изизбы". За год до катастрофы Ту-144 СССР и США подписали договор обОграничении стратегических вооружений (ОСВ-1), готовилось подписание договораОСВ-2. Скандал из-за лайнера мог свести все миротворческие усилия на нет.