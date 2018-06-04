Если нужно срочно продать заложенную банку по ипотеке квартиру, есть сразу три способа как это можно сделать. В любом случае стоит помнить, что если недвижимость была собственности меньше трех лет, то с дохода от продажи придется заплатить налог в 13%.
Ипотека – самый популярный на сегодня способ обзавестись собственным жильем. Но нередко бывает, что владельцы ипотечного жилья решают по каким-то причинам его продать. Как правильно продать квартиру, заложенную банку по ипотечному кредиту?
Есть несколько вариантов, о который рассказывает адвокат Виктория Данильченко.
Первый вариант – досрочное погашение ипотеки. Для этого нужно найти покупателя квартиры, который согласится приобрести жилье с обременением и сможет дать продавцу денежные средства для досрочного погашения остатка долга.
Для проведения такой сделки сначала необходимо заручиться согласием кредитной организации, которая выдала ипотечный заем. Банку обязательно нужно будет пояснить причину продажи и уточнить условия досрочного погашения. Затем у нотариуса заверяется соглашение между продавцом и покупателем.
Обязательная процедура — это выписка всех проживающих в квартире, включая несовершеннолетних. Далее вносится задаток, его сумма должна быть равна сумме задолженности по ипотеке. После погашения задолженности и снятия обременения с жилья, завершающий шаг — обращение в Росреестр для оформления перехода права собственности. Сложность данного способа заключается в том, что найти покупателя, согласного на этих условиях, непросто, ведь обременение жилплощади как правило настораживает людей.
Второй вариант – продажа с помощью кредитной организации. В этом варианте банк будет вести сделку сам от начала и до конца, вести весь документооборот и даже организует взаимодействие с Росреестром. В этой схеме покупатель размещает денежные средства, равные остатку долга, в банковскую ячейку кредитной организации, а разницу между стоимостью продаваемого жилья и долгом по ипотечному кредиту помещает во вторую ячейку.
После этой процедуры банк оповещает Росреестр о погашении кредита, и с жилплощади снимается обременение. Этот способ также может быть не выгоден заемщику. Банк в первую очередь будет думать о своих интересах и вряд ли пойдет на поиски покупателя квартиры, готового заплатить за нее по максимуму. Фактически, банк устроит любая сумма свыше остатка по кредиту.
Третий вариант – продажа долговых обязательств. Этот вариант подразумевает передачу продавцом долговых обязательств перед кредитной организацией, то есть оставшаяся часть задолженности по ипотеке переоформляется на покупателя. В этом способе нет ничего сложного: банку предоставляется стандартный пакет документов, а переоформлением задолженности в Росреестре занимается банк.
В случае переоформления задолженности в качестве покупателя может выступить другой банк. Это очень часто встречается, так как ежегодно банки снижают процентную ставку по кредиту, и заёмщик, естественно, захочет провести перекредитование в банке с более лояльными условиями. Заемщику, несомненно, этот вариант очень выгоден, а вот банкам нет. Кредитные организации очень щепетильно относятся к новым клиентам, опасаясь, что они не смогут вовремя расплатиться с долгами. Поэтому, далеко не каждый банк согласится на подобную переуступку.
Не так уж важно, какой способ окажется удобней, главное — соблюдать все установленные правила и грамотно осуществлять продажу ипотечного жилья. И стоит знать еще один нюанс: продавцу ипотечной жилплощади необходимо будет заплатить налог в размере 13 %, если недвижимость была в его собственности меньше трех лет и была продана по более высокой цене, чем куплена.