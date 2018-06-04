Если нужно срочно продать заложенную банку по ипотеке квартиру, есть сразу три способа как это можно сделать. В любом случае стоит помнить, что если недвижимость была собственности меньше трех лет, то с дохода от продажи придется заплатить налог в 13%.

Ипотека – самый популярный на сегодня способ обзавестись собственным жильем. Но нередко бывает, что владельцы ипотечного жилья решают по каким-то причинам его продать. Как правильно продать квартиру, заложенную банку по ипотечному кредиту?Есть несколько вариантов, о который рассказывает адвокат Виктория Данильченко.Первый вариант – досрочное погашение ипотеки. Для этого нужно найти покупателя квартиры, который согласится приобрести жилье с обременением и сможет дать продавцу денежные средства для досрочного погашения остатка долга.Для проведения такой сделки сначала необходимо заручиться согласием кредитной организации, которая выдала ипотечный заем. Банку обязательно нужно будет пояснить причину продажи и уточнить условия досрочного погашения. Затем у нотариуса заверяется соглашение между продавцом и покупателем.Обязательная процедура — это выписка всех проживающих в квартире, включая несовершеннолетних. Далее вносится задаток, его сумма должна быть равна сумме задолженности по ипотеке. После погашения задолженности и снятия обременения с жилья, завершающий шаг — обращение в Росреестр для оформления перехода права собственности. Сложность данного способа заключается в том, что найти покупателя, согласного на этих условиях, непросто, ведь обременение жилплощади как правило настораживает людей.Второй вариант – продажа с помощью кредитной организации. В этом варианте банк будет вести сделку сам от начала и до конца, вести весь документооборот и даже организует взаимодействие с Росреестром. В этой схеме покупатель размещает денежные средства, равные остатку долга, в банковскую ячейку кредитной организации, а разницу между стоимостью продаваемого жилья и долгом по ипотечному кредиту помещает во вторую ячейку.После этой процедуры банк оповещает Росреестр о погашении кредита, и с жилплощади снимается обременение. Этот способ также может быть не выгоден заемщику. Банк в первую очередь будет думать о своих интересах и вряд ли пойдет на поиски покупателя квартиры, готового заплатить за нее по максимуму. Фактически, банк устроит любая сумма свыше остатка по кредиту.Третий вариант – продажа долговых обязательств. Этот вариант подразумевает передачу продавцом долговых обязательств перед кредитной организацией, то есть оставшаяся часть задолженности по ипотеке переоформляется на покупателя. В этом способе нет ничего сложного: банку предоставляется стандартный пакет документов, а переоформлением задолженности в Росреестре занимается банк.В случае переоформления задолженности в качестве покупателя может выступить другой банк. Это очень часто встречается, так как ежегодно банки снижают процентную ставку по кредиту, и заёмщик, естественно, захочет провести перекредитование в банке с более лояльными условиями. Заемщику, несомненно, этот вариант очень выгоден, а вот банкам нет. Кредитные организации очень щепетильно относятся к новым клиентам, опасаясь, что они не смогут вовремя расплатиться с долгами. Поэтому, далеко не каждый банк согласится на подобную переуступку.Не так уж важно, какой способ окажется удобней, главное — соблюдать все установленные правила и грамотно осуществлять продажу ипотечного жилья. И стоит знать еще один нюанс: продавцу ипотечной жилплощади необходимо будет заплатить налог в размере 13 %, если недвижимость была в его собственности меньше трех лет и была продана по более высокой цене, чем куплена.