Наступление нового миропорядка, явление инопланетян и последующий конец света. Такие прогнозы на лето 2018-го делал греческий физик-ядерщик Георгиос Гьялвас. Примерно эти же даты апокалипсиса называли и другие предсказатели.

Наступление "нового миропорядка", явлениеинопланетян и последующий конец света. Такие прогнозы на лето 2018-го делал греческийфизик-ядерщик Георгиос Гьялвас. Примерно эти же даты апокалипсиса называли идругие предсказатели.Предостережение греческого ученого и изобретателяГеоргиса Гьялваса появилось еще в 80-х годах прошлого века. Гьялвас,работавший в свое время на проекты НАСА, перед своей смертьюрассказал журналистам, что в 2018 году на планете наступит "новаяэра", запланированная "внеземным центром принятия решений". Поего мнению, уже в те годы надо было готовиться к наступлению нового мировогопорядка.Тем более актуально мнение Гьялваса, с точки зрения егопоследователей, сегодня – когда до конца 2018-го осталось всего полгода. Тем более,что прогнозы греческого ученого подтверждаются и предсказаниями Нострадамуса отретьей мировой войне.Кроме того, в 40-х годах прошлого столетия старец Михаил рассказывалприхожанам, что годом начала конца для жителей Земли станет тот, когда праздникПасхи выпадет на 1 мая и состоится Вселенский собор, который посетят дажекатолические кардиналы. Спустя 2 года после этого произойдет самое ужасноесобытие в истории человечества. Начнется апокалипсис и будут реализованы всеописанные в Откровении предсказания.Комментаторы предсказаний Михаила отмечают, что праздникПасхи выпал на 1 мая в 2016 году, а уже летом состоялся Восьмой Вселенскийсобор. Следовательно, Армагеддон начнется летом 2018 года. По прогнозам,мировые державы начнут войну, планету ожидает нашествие инопланетян и природныекатаклизмы, передает Рамблер-Уикэнд.