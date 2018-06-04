Наступление нового миропорядка, явление
инопланетян и последующий конец света. Такие прогнозы на лето 2018-го делал греческий
физик-ядерщик Георгиос Гьялвас. Примерно эти же даты апокалипсиса называли и
другие предсказатели.
Наступление "нового миропорядка", явление
инопланетян и последующий конец света. Такие прогнозы на лето 2018-го делал греческий
физик-ядерщик Георгиос Гьялвас. Примерно эти же даты апокалипсиса называли и
другие предсказатели.
Предостережение греческого ученого и изобретателя
Георгиса Гьялваса появилось еще в 80-х годах прошлого века. Гьялвас,
работавший в свое время на проекты НАСА, перед своей смертью
рассказал журналистам, что в 2018 году на планете наступит "новая
эра", запланированная "внеземным центром принятия решений". По
его мнению, уже в те годы надо было готовиться к наступлению нового мирового
порядка.
Тем более актуально мнение Гьялваса, с точки зрения его
последователей, сегодня – когда до конца 2018-го осталось всего полгода. Тем более,
что прогнозы греческого ученого подтверждаются и предсказаниями Нострадамуса о
третьей мировой войне.
Кроме того, в 40-х годах прошлого столетия старец Михаил рассказывал
прихожанам, что годом начала конца для жителей Земли станет тот, когда праздник
Пасхи выпадет на 1 мая и состоится Вселенский собор, который посетят даже
католические кардиналы. Спустя 2 года после этого произойдет самое ужасное
событие в истории человечества. Начнется апокалипсис и будут реализованы все
описанные в Откровении предсказания.
Комментаторы предсказаний Михаила отмечают, что праздник
Пасхи выпал на 1 мая в 2016 году, а уже летом состоялся Восьмой Вселенский
собор. Следовательно, Армагеддон начнется летом 2018 года. По прогнозам,
мировые державы начнут войну, планету ожидает нашествие инопланетян и природные
катаклизмы, передает Рамблер-Уикэнд.