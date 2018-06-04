В условиях изменяющейся политической и экономической ситуации для России снижается актуальность формата G8, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил возрастающее значение такого формата как G20, где Россия принимает активное участие.

В условиях изменяющейся политической и экономической ситуации для России снижается актуальность формата G8, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил возрастающее значение такого формата как G20, где Россия принимает активное участие.Комментировать вопрос, согласится ли Россия вернуться к формату G8 (G7 плюс Россия), если ей это предложат, представитель Кремля отказался, передает ТАСС.Ранее сопредседатель фракции Левой партии в немецком бундестаге Сара Вагенкнехт выступила с заявлением о необходимости вернуть Россию в состав G8, чтобы создать противовес интересам США на будущих саммитах.В неформальное объединение экономически развитых стран G7 входят Великобритания, Германия, США, Канада, Италия, Франция и Япония. Россия входила в него до 2014 года.