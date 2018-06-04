Президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным, который рассказал главе государства о начале работы в этой должности.

Президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным, который рассказал главе государства о начале работы в этой должности.По словам Кудрина, первая неделя выдалась насыщенной. Счетная палата сейчас завершает проверки в министерствах и ведомствах по прошлому году. Недочеты по исполнению госпрограмм есть почти в каждой структуре. Десять материалов уже направлены в прокуратуру, передает телеканал "Россия 24".Кроме того новый глава Счетной палаты анонсировал, что теперь фокус проверок будет смещен на оценку конечного результата расходов."Я хочу сделать акцент на то, чтобы перевести проверки в большей степени на оценку результатов эффективности для достижения конечного результата стратегических целей эффективности использования финансовых средств", — пояснил Алексей Кудрин.Глава государства одобрил подобный подход. "Если бы вам удалось выстроить работу Счетной палаты именно таким образом, то это было бы очень хорошо", — ответил Владимир Путин.Депутаты Госдумы РФ приняли постановление о назначении Алексея Кудрина на должность председателя Счетной палаты 22 мая. Предыдущий руководитель ведомства Татьяна Голикова перешла на работу в правительство.