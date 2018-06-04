Президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным, который рассказал главе государства о начале работы в этой должности.
Президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным, который рассказал главе государства о начале работы в этой должности.
По словам Кудрина, первая неделя выдалась насыщенной. Счетная палата сейчас завершает проверки в министерствах и ведомствах по прошлому году. Недочеты по исполнению госпрограмм есть почти в каждой структуре. Десять материалов уже направлены в прокуратуру, передает телеканал "Россия 24".
Кроме того новый глава Счетной палаты анонсировал, что теперь фокус проверок будет смещен на оценку конечного результата расходов.
"Я хочу сделать акцент на то, чтобы перевести проверки в большей степени на оценку результатов эффективности для достижения конечного результата стратегических целей эффективности использования финансовых средств", — пояснил Алексей Кудрин.
Глава государства одобрил подобный подход. "Если бы вам удалось выстроить работу Счетной палаты именно таким образом, то это было бы очень хорошо", — ответил Владимир Путин.
Депутаты Госдумы РФ приняли постановление о назначении Алексея Кудрина на должность председателя Счетной палаты 22 мая. Предыдущий руководитель ведомства Татьяна Голикова перешла на работу в правительство.