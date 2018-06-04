Юлию Проскурякову сфотографировали в непрезентабельном виде. На снимках популярная исполнительница запечатлена взлохмаченной, со спущенными чулками и бутылкой в руке.

Юлию Проскурякову сфотографировали в непрезентабельном виде. На снимках популярная исполнительница запечатлена взлохмаченной, со спущенными чулками и бутылкой в руке.Впрочем, волноваться многочисленным поклонникам Юлии Проскуряковой о том, что с артисткой случилось страшное, не нужно. Популярная певица лишь примерила на себя новый образ в театральной постановке. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram супруга поэта, композитора и исполнителя Игоря Николаева сообщила о важном событии, произошедшем с ней, – опыте игры на подмостках."Моя Анна! 💖Спектакль "Звезды на утреннем небе"! Мои первые цветы💐 от зрителей и от моего любимого @igor_nikolaev_music😘 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала счастливая Проскурякова под фото, на котором запечатлена взлохмаченной, со спущенными чулками и бутылкой в руке. По всей видимости, неряшливый вид совершенно не смутил артистку.На эмоциях Юлия опубликовала еще фотографию, где заснята вместе с другими участниками постановки. "Чудесные ощущения и сумасшедший адреналин🤩! А какой благодарный, веселый и сопереживающий был Зритель👍🏻 Спасибо нашему режиссеру Никите Салопину и автору пьесы Александру Галину, спасибо нашей актерской команде и театральному центру "Гримерка":) Первый спектакль) первый зритель и моя героиня – Анна... счастье...❤️ Спасибо всем моим друзьям и близким за поддержку и Вам мои дорогие инстаграмдрузья: Спасибо! 💖", – поблагодарила Проскурякова.Поклонники пришли в восторг и рассыпались в комплиментах. "Так вы театральная актриса?)...С дебютом Вас", "А чулки то какие прикольные! 😆👍", "Поздравляю 🤗 творческих успехов Вам 😉🌹🌹🌹", "Поздравляем с успехом!!! Желаем и в дальнейшем творчестве удачи, море цветов и любви зрителей!!! 🤗🤗🤗", "Юля Вы талантливая прекрасная умная и я от души желаю Вам прекрасных ролей достойных Вас 'Удачи", – высказались пользователи Сети.