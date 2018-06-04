Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов пытается реабилитироваться в глазах общественности. Молодой человек приехал в столицу для того, чтобы найти достойную работу и начать новую жизнь.

Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов пытаетсяреабилитироваться в глазах общественности. Молодой человек приехал в столицудля того, чтобы найти достойную работу и начать новую жизнь.Сергей решил воспользоваться той шумихой, которая поднялась вокругего имени в связи с уголовным делом. В студии программы "Прямой эфир" юноша рассказалАндрею Малахову, как планирует распорядиться со свалившейся на него известностью."Я выбрал направление – благотворительность и общественная деятельность.Мы провели несколько благотворительных акций в Тольятти. Они прошли хорошо.Сейчас я планирую заниматься этим в Москве, так как в Москве побольше возможностейи развиться в этой сфере будет проще", – рассказал гостям ток-шоу Семенов.Подруга Дианы Шурыгиной Александра Стриженова в свойственной ей истеричной манере заявила присутствующим (в том числе и матом), что Сергею место в тюрьме. Якобы молодой человек бегает по телешоу, чтобы снять с себя судимость изаработать под предлогом благотворительности. По словам Александры Дианатолько-только оправилась от случившегося – девушки вместе пришли к Богу, ходят вцерковь, а в скором времени барышни планируют породниться: Шурыгина будет крестнойматерью новорожденного сына Стриженовой.Легенду о воцерковленности Шурыгиной разрушил ее коллега посцене певец Саша Акт. Он отметил, что весь публичный образ девушки пропитанфальшью, даже ее брак с Андреем Шлягиным – фикция. "Я близок к этой семье. Я близок к Диане. Я с ней пою. Я считаю, что это ненормально отправлять любящуюжену на аборт", – поведал Саша. Продюсер девушки подтвердил слова музыканта – Шурыгина не стала рожать ребенка от мужа.Ведущий Андрей Малахов не мог поверить в услышанное. Ведьеще недавно Диана, давая ему интервью, рассказывала, как мечтает о детях идружной семье. Видавший виды шоумен, мягко говоря, выпал в осадок.За Сергея заступался его друг – общественный деятель Павел Пятницкий.Мужчина отметил, что юношу многие поддерживают. Его сторонники даже собралинекоторую сумму на выплату штрафа в пользу Дианы, назначенного Семенову судом.Родители юноши отказались брать деньги и было принято решение пустить этисредства на правое дело.В конце шоу Сергей Семенов еще раз попытался объяснить цель своего визита на "Прямой эфир". "Я пришел к такомуосознанию, что вся та популярность, которая обрушилась, что ее можно использоватьв каком-то нежном русле. От этого уже никуда не деться и почему бы не пуститьвесь этот ресурс на благотворительность. Я сделал несколько благотворительныхакций, и они прошли очень хорошо", – пояснил свою позицию Семенов.