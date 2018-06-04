Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов пытается
реабилитироваться в глазах общественности. Молодой человек приехал в столицу
для того, чтобы найти достойную работу и начать новую жизнь.
Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов пытается
реабилитироваться в глазах общественности. Молодой человек приехал в столицу
для того, чтобы найти достойную работу и начать новую жизнь.
Сергей решил воспользоваться той шумихой, которая поднялась вокруг
его имени в связи с уголовным делом. В студии программы "Прямой эфир" юноша рассказал
Андрею Малахову, как планирует распорядиться со свалившейся на него известностью.
"Я выбрал направление – благотворительность и общественная деятельность.
Мы провели несколько благотворительных акций в Тольятти. Они прошли хорошо.
Сейчас я планирую заниматься этим в Москве, так как в Москве побольше возможностей
и развиться в этой сфере будет проще", – рассказал гостям ток-шоу Семенов.
Подруга Дианы Шурыгиной Александра Стриженова в свойственной ей истеричной манере заявила присутствующим (в том числе и матом), что Сергею место в тюрьме. Якобы молодой человек бегает по телешоу, чтобы снять с себя судимость и
заработать под предлогом благотворительности. По словам Александры Диана
только-только оправилась от случившегося – девушки вместе пришли к Богу, ходят в
церковь, а в скором времени барышни планируют породниться: Шурыгина будет крестной
матерью новорожденного сына Стриженовой.
Легенду о воцерковленности Шурыгиной разрушил ее коллега по
сцене певец Саша Акт. Он отметил, что весь публичный образ девушки пропитан
фальшью, даже ее брак с Андреем Шлягиным – фикция. "Я близок к этой семье. Я близок к Диане. Я с ней пою. Я считаю, что это ненормально отправлять любящую
жену на аборт", – поведал Саша. Продюсер девушки подтвердил слова музыканта – Шурыгина не стала рожать ребенка от мужа.
Ведущий Андрей Малахов не мог поверить в услышанное. Ведь
еще недавно Диана, давая ему интервью, рассказывала, как мечтает о детях и
дружной семье. Видавший виды шоумен, мягко говоря, выпал в осадок.
За Сергея заступался его друг – общественный деятель Павел Пятницкий.
Мужчина отметил, что юношу многие поддерживают. Его сторонники даже собрали
некоторую сумму на выплату штрафа в пользу Дианы, назначенного Семенову судом.
Родители юноши отказались брать деньги и было принято решение пустить эти
средства на правое дело.
В конце шоу Сергей Семенов еще раз попытался объяснить цель своего визита на "Прямой эфир". "Я пришел к такому
осознанию, что вся та популярность, которая обрушилась, что ее можно использовать
в каком-то нежном русле. От этого уже никуда не деться и почему бы не пустить
весь этот ресурс на благотворительность. Я сделал несколько благотворительных
акций, и они прошли очень хорошо", – пояснил свою позицию Семенов.