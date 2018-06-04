Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет расходовать материнский капитал на перекредитование ипотеки вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость.

До настоящего времени маткапитал можно было использовать на перекредитование ранее выданных ипотечных кредитов, только если они были оформлены до рождения второго ребенка."Это не очень удобно, людям нужна большая свобода в распоряжении деньгами", - заявил Медведев.Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что со снижением ипотечной ставке стало больше семей, которые хотят направить материнский капитал на рефинансирование кредитов. "Такой возможности у них не было, но подписанное постановление такую возможность предоставляет", - отметила она, добавив, что возможностью могут воспольховаться 1,9 миллиона семей.За все время действия материнского капитала средства на жилье направили 5,3 миллиона семей, из них 3,4 миллиона воспользовались деньгами для погашения кредитов.