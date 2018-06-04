Сотрудники компании ТрансГеоСервис в Якутии поймали отбившегося от матери медвежонка, но юный косолапый, несмотря на доставшееся ему угощение, проявил грозный нрав и набросился на своих спасителей.

Сотрудники компании "ТрансГеоСервис" в Якутии поймали отбившегося от матери медвежонка, но юный косолапый, несмотря на доставшееся ему угощение, проявил грозный нрав и набросился на своих "спасителей". Последние сняли грозного зверя на видео.Оказавшийся в подвешенном состоянии медвежонок дал достойный отпор мужчинам, которые, к слову, сильно рисковали — поблизости могла находиться мать отчаянно "ругавшегося" косолапого. После недолгой видеосъемки они выпустили юнца, однако тот, прежде чем удалиться, атаковал смеявшихся вахтовиков.