Следующей командой, назвавшей состав для участия в чемпионате мира, стала сборная Мексики. В список вошел 39-летний защитник Рафаэль Маркес, для которого это первенство мира станет пятым.

Следующей командой, назвавшей состав для участия в чемпионате мира, стала сборная Мексики. В список вошел 39-летний защитник Рафаэль Маркес, для которого это первенство мира станет пятым.Рафаэль Маркес станет четвертым футболистом, которому посчастливится принять участие в пяти чемпионатах. Ранее это удавалось его соотечественнику Антонио Карбахалю, немцу Лотару Маттеусу и итальянцу Джанлуиджи Буффону.Главный тренер сборной Мексики, колумбийский специалист Хуан Карлос Осорио остановил свой выбор на следующих футболистах: вратари — Гильермо Очоа ("Стандард", Бельгия), Хесус Корона ("Крус Асуль"), Альфредо Талавера("Толука"); защитники — Карлос Сальседо ("Айнтрахт" Ф, Германия), Диего Рейес ("Порту", Португалия), Эктор Морено ("Реал Сосьедад", Испания), Уго Айяла ("Тигрес"), Эдсон Альварес ("Америка"), Хесус Гальярдо ("Пумас"), Мигел Лаюн ("Севилья", Испания); полузащитники — Рафаэль Маркес (без клуба), Эктор Эррера ("Порту", Португалия), Хонатан дос Сантос, Джованни дос Сантос (оба – "Лос-Анджелес Гэлакси", MLS), Андрес Гуардадо ("Бетис", Испания), ), Марко Фабиан ("Айнтрахт" Ф, Германия); нападающие — Хавьер Эрнандес ("Вест Хэм", Англия), Рауль Хименес ("Бенфика", Португалия), Орибе Перальта ("Америка"), Хесус Корона ("Порту", Португалия), Карлос Вела (ФК "Лос-Анджелес", MLS), Хавьер Акино ("Тигрес"), Ирвинг Лосано (ПСВ, Голландия). На чемпионате мира мексиканцы сыграют в группе F. Их соперниками станут сборные Германии (17 июня, Москва), Южной Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).