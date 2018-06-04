Меланья Трамп впервые появится на публике после перенесенной тяжелой операции. Администрация Белого дома подтвердила участие первой леди в памятном мероприятии.

Меланья Трамп впервые появится на публике после перенесеннойтяжелой операции. Администрация Белого дома подтвердила участие первой леди впамятном мероприятии.Президент США намеревался отправиться на встречу с лидеромСеверной Кореи Ким Чен Ыном и на саммит G7 без своей супруги. Причиной называли состояние здоровья первойледи. Изменит ли теперь свои планы Дональд Трамп – неизвестно, однакоучаствовать в мероприятиях Меланья уже может.Как сообщается, супруга президента США примет участие вовстрече с родственниками погибших американских военных. Мероприятие пройдет вБелом доме, заявила представитель первой леди Стефани Гришэм, передает .Супруга американского президента перенесла операцию на почках 14 мая. Позже первая леди писала в своем Twitter, чточувствует себя прекрасно и хочет как можно скорее вернуться домой.Длительное отсутствие первой леди после операции вызвало пересуды в соцсетях и в американских СМИ. Первоначально сообщалось, что целью операции была лишь блокировка сосуда, питающего доброкачественную опухоль. При этом процедура не требует длительного периода реабилитации, и пациента могут выписать из клиники в течение дня.Тем не менее, Мелания провела в клинике почти неделю, и вернулась домой лишь 19 мая. "В случае с первой леди врачи просто перестраховываются", — уверяли эксперты. После долгожданной выписки прошло десять дней, но первая леди так и не вышла в свет. Дональд Трамп без сопровождения супруги провел несколько важных встреч, что только подогрело тревожные слухи.